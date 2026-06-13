El Foro de los Balbos se sube al ring: Cáceres hace historia hoy con la primera velada de boxeo en la parte antigua

El Foro de los Balbos ya tiene ring. La imagen, insólita hasta ahora en la parte antigua de Cáceres, se ha convertido este sábado en la mejor previa de una velada que quiere hacer historia: una exhibición y varios combates de boxeo olímpico al aire libre en pleno corazón monumental de la ciudad. La cita comenzará a las 19.00 horas, con entrada gratuita, y forma parte de la programación de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte 2026.

El impulsor de la iniciativa, Quique de Manuel, director técnico de la Escuela de Boxeo Ceres, ha reconocido este sábado, mientras ultimaba el montaje, que ver el ring instalado en este espacio supone cumplir una vieja aspiración. "Jamás se ha visto esto aquí", ha señalado, antes de admitir que para él es "una ilusión cumplida". "Yo siempre he querido hacer algo en Cáceres. Soy cacereño y quería darle visibilidad a nuestro deporte. Qué mejor entorno que este", ha explicado.

La parte antigua, convertida en escenario

La idea, según ha contado De Manuel, nació hace "más de un año" y ha requerido trabajo con el Ayuntamiento de Cáceres y la Federación Extremeña de Boxeo hasta hacer posible una velada en un enclave tan simbólico. Alrededor del ring se han colocado sillas para el público, aunque la previsión es que, cuando baje el sol, la cita reúna también a numerosos curiosos desde los alrededores del Foro de los Balbos.

El ring, ya montado. La vista del Foro de los Balbos desde las alturas. / E. P.

La velada arrancará con una exhibición infantil de boxeo sin contacto y continuará con seis combates olímpicos, de tres asaltos de tres minutos cada uno. Está previsto que termine sobre las 21.30 horas, si el programa se desarrolla con normalidad.

Púgiles de toda Extremadura

Cuatro de los participantes pertenecen a la Escuela de Boxeo Ceres y pelearán en casa. El resto llegará desde distintos puntos de Extremadura, con púgiles procedentes de Badajoz, Mérida, Almendralejo y otras localidades.

Los organizadores terminan de montar el ring, esta mañana en el Foro de los Balbos. / E. P.

De Manuel ha querido subrayar que el boxeo olímpico tiene sus propias claves y que no debe compararse directamente con el profesional. "Son conceptos distintos", ha indicado. La cita, ha insistido, busca sobre todo dar visibilidad al boxeo, acercarlo al público cacereño y demostrar que también puede tener sitio en los grandes escenarios urbanos de la ciudad.

La de este sábado será, por tanto, una tarde distinta en Cáceres: la historia y el deporte compartiendo espacio en una velada inédita.