Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Agenda cultural

La Galería de arte La Sindicalista pide más respaldo a la cultura independiente tras la exposición 'Clío' en Cáceres

La performance 'Vanitas Vanitatis' de Alejandro Quintano invita a la reflexión sobre la fugacidad de la vida en la presentación de la exposición colectiva

La artista coruñesa Perrilla gana el premio de adquisión con su obra 'Clío Cósmica'

La musa Clío ya tiene obra ganadora

La musa Clío ya tiene obra ganadora

Cedida por La Sindicalista

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La Galería La Sindicalista de Cáceres acogió este jueves la presentación de la ganadora del premio de adquisición de la exposición colectiva dedicada a la musa Clío. La cita también incluyó una intervención artística en plena calle a cargo de Alejandro Quintano, uno de los responsables del espacio expositivo. Caracterizado como el tradicional médico de la peste, Quintano desarrolló una performance inspirada en el concepto Vanitas Vanitatis, una reflexión sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. A través de esta puesta en escena, el artista invitó al público a valorar el presente y a reflexionar sobre el legado que permanece tras el paso de cada persona por el mundo.

Una apuesta por el arte y la participación ciudadana

"Contamos con la participación de artistas llegados de distintos puntos de España, como Pedro Herraiz, Inma Liñana, Marta Ponce, Pablo Sola y el cacereño Adrián Aguado. Fue una velada muy especial, con una gran respuesta del público y un ambiente en el que se puso de manifiesto la calidad artística y cultural que promovemos desde la galería. Creemos que iniciativas como esta demuestran que existe un tejido cultural vivo, participativo y comprometido con la ciudad. Por ello, reclamamos un mayor apoyo y visibilidad para proyectos independientes que trabajan por acercar la cultura a la ciudadanía. Si Cáceres aspira a consolidarse como referente cultural y a alcanzar metas tan ambiciosas como la Capital Europea de la Cultura, es fundamental respaldar aquellas propuestas que generan actividad, atraen talento y fomentan la participación de la sociedad".

Noticias relacionadas y más

Pablo Sola, presente en la exposición colectiva organizada por La Sindicalista.

Pablo Sola, presente en la exposición colectiva organizada por La Sindicalista. / Cedida

Perrilla, ganadora del premio

El premio de adquisición recayó en la artista coruñesa Perrilla por su obra Clío Cósmica, una pieza que propone una reinterpretación de la musa de la Historia desde una perspectiva fantástica y simbólica. A través de esta creación, la autora explora los límites entre la memoria, el relato histórico y la imaginación, ofreciendo una visión original de la figura de Clío. "No somos únicamente quienes interpretan la historia, sino también quienes pueden imaginarla. Podemos crear seres fantásticos de otros mundos o plantearnos cómo será la historia del universo que aún desconocemos. Esa es la idea que recoge la obra que pasará a formar parte de nuestra colección de arte".

'Clío Cósmica', la obra ganadora del premio de adquisición.

'Clío Cósmica', la obra ganadora del premio de adquisición. / Cedida por La Sindicalista

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
  2. El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
  3. El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
  4. La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
  5. JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
  6. Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
  7. La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
  8. Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres

Eduardo Strauch, protagonista de 'La sociedad de la nieve', emociona en Cáceres con su testimonio de supervivencia en los Andes

Eduardo Strauch, protagonista de 'La sociedad de la nieve', emociona en Cáceres con su testimonio de supervivencia en los Andes

El Cristo Negro de Cáceres, el guardián de la noche que volverá a salir dos veces en un mismo año

El Cristo Negro de Cáceres, el guardián de la noche que volverá a salir dos veces en un mismo año

Luz y María Elena, las hondureñas que cuidan la vejez en Cáceres: "España nos ha dado mucho, pero también nos lo ha quitado"

Luz y María Elena, las hondureñas que cuidan la vejez en Cáceres: "España nos ha dado mucho, pero también nos lo ha quitado"

El festival que convirtió a Cáceres en una ventana al mundo y acabó cayendo en el olvido

La neocueva de Maltravieso ya arma pieza a pieza la réplica que llevará Cáceres 66.000 años atrás

La neocueva de Maltravieso ya arma pieza a pieza la réplica que llevará Cáceres 66.000 años atrás

La Galería de arte La Sindicalista pide más respaldo a la cultura independiente tras la exposición 'Clío' en Cáceres

La Galería de arte La Sindicalista pide más respaldo a la cultura independiente tras la exposición 'Clío' en Cáceres

El artículo del cacereño Joaquín Floriano: "Costureros"

El artículo del cacereño Joaquín Floriano: "Costureros"

Concierto de RVFV en Cáceres: horarios, apertura de puertas y todos los detalles del evento en el recinto ferial

Concierto de RVFV en Cáceres: horarios, apertura de puertas y todos los detalles del evento en el recinto ferial
Tracking Pixel Contents