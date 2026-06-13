La Galería de arte La Sindicalista pide más respaldo a la cultura independiente tras la exposición 'Clío' en Cáceres

La Galería La Sindicalista de Cáceres acogió este jueves la presentación de la ganadora del premio de adquisición de la exposición colectiva dedicada a la musa Clío. La cita también incluyó una intervención artística en plena calle a cargo de Alejandro Quintano, uno de los responsables del espacio expositivo. Caracterizado como el tradicional médico de la peste, Quintano desarrolló una performance inspirada en el concepto Vanitas Vanitatis, una reflexión sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. A través de esta puesta en escena, el artista invitó al público a valorar el presente y a reflexionar sobre el legado que permanece tras el paso de cada persona por el mundo.

Una apuesta por el arte y la participación ciudadana

"Contamos con la participación de artistas llegados de distintos puntos de España, como Pedro Herraiz, Inma Liñana, Marta Ponce, Pablo Sola y el cacereño Adrián Aguado. Fue una velada muy especial, con una gran respuesta del público y un ambiente en el que se puso de manifiesto la calidad artística y cultural que promovemos desde la galería. Creemos que iniciativas como esta demuestran que existe un tejido cultural vivo, participativo y comprometido con la ciudad. Por ello, reclamamos un mayor apoyo y visibilidad para proyectos independientes que trabajan por acercar la cultura a la ciudadanía. Si Cáceres aspira a consolidarse como referente cultural y a alcanzar metas tan ambiciosas como la Capital Europea de la Cultura, es fundamental respaldar aquellas propuestas que generan actividad, atraen talento y fomentan la participación de la sociedad".

Pablo Sola, presente en la exposición colectiva organizada por La Sindicalista. / Cedida

Perrilla, ganadora del premio

El premio de adquisición recayó en la artista coruñesa Perrilla por su obra Clío Cósmica, una pieza que propone una reinterpretación de la musa de la Historia desde una perspectiva fantástica y simbólica. A través de esta creación, la autora explora los límites entre la memoria, el relato histórico y la imaginación, ofreciendo una visión original de la figura de Clío. "No somos únicamente quienes interpretan la historia, sino también quienes pueden imaginarla. Podemos crear seres fantásticos de otros mundos o plantearnos cómo será la historia del universo que aún desconocemos. Esa es la idea que recoge la obra que pasará a formar parte de nuestra colección de arte".