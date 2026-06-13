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Hallan sin vida a un desaparecido en la presa de Majadillas, en La Vera

El GEAS de la Guardia Civil localizó el cuerpo después de que el dispositivo de búsqueda encontrara su vehículo entre Garganta la Olla y Jaraiz de la Vera

Imagen del rescate.

Imagen del rescate. / GUARDIA CIVIL

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Guardia Civil ha localizado sin vida a una persona cuya desaparición había sido comunicada en la mañana del jueves. Tras recibir el aviso, se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda que permitió hallar su vehículo en el entorno de la presa de Majadillas, situada entre las localidades cacereñas de Garganta la Olla y Jaraiz de la Vera. Se trata de un varón de 74 años.

Activación del GEAS

Ante la posibilidad de que la persona desaparecida pudiera encontrarse en la zona de la presa, la Guardia Civil activó al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), especializado en intervenciones en medios acuáticos.

El dispositivo desplegado.

El dispositivo desplegado. / GUARDIA CIVIL

Los agentes localizaron finalmente el cuerpo sin vida del desaparecido en la zona, según han indicado fuentes de la investigación.

Sin indicios de criminalidad

Las primeras comprobaciones realizadas no han observado indicios de criminalidad ni la participación de terceras personas en los hechos.

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La Guardia Civil ha continuado con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque, según la información disponible, no se han apreciado elementos que apunten a una muerte violenta.

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