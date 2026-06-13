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Llenazo en el Foro de los Balbos para la histórica velada de boxeo en la parte antigua de Cáceres

La primera velada olímpica al aire libre en este enclave histórico atrae a un público numeroso y supera las expectativas

Vídeo | Llenazo en la velada de boxeo de la parte antigua de Cáceres

Vídeo | Llenazo en la velada de boxeo de la parte antigua de Cáceres

Ángel García Collado

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Foro de los Balbos ha cambiado este sábado los actos institucionales por los guantes, las cuerdas y el sonido del boxeo. La primera velada olímpica al aire libre en este espacio ha dejado una imagen poco habitual: el ring junto al ayuntamiento y el público llenando las sillas, los laterales y cada rincón. Y ha resultado todo un éxito porque se ha llenado por completo el enclave histórico. Había gente viéndolo desde la plaza de las Piñuelas y desde las escaleras que conectan ambos espacios, y también desde la puerta del ayuntamiento. Las sillas que se habían instalado finalmente han resultado escasas.

Galería | Así fue la histórica velada en Cáceres

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La cita, incluida en el programa de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte 2026, ha comenzado a las siete de la tarde con una exhibición infantil de boxeo sin contacto y ha continuado con seis combates olímpicos, a tres asaltos de tres minutos. El ambiente ha sido el gran protagonista, con curiosos atraídos por una escena nueva en la parte antigua.

El impulsor, Quique de Manuel, director técnico de la Escuela de Boxeo Ceres, reconocía por la mañana, con el ring recién montado, que ver aquello allí era "una ilusión cumplida". "Jamás se ha visto esto aquí", señalaba el preparador cacereño, que llevaba "un año largo" trabajando para dar visibilidad al boxeo.

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En la velada han participado cuatro púgiles de la escuela cacereña y deportistas de otros puntos de Extremadura. Más allá del resultado de cada combate, la tarde ha servido para acercar el boxeo al gran público y demostrar que también puede llenar de vida uno de los lugares más simbólicos de Cáceres.

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