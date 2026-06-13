María del Rosario, de 98 años: "Pedir un taxi en Cáceres se ha vuelto una odisea"

A sus 98 años, María del Rosario García Polo asegura que pedir un taxi en Cáceres se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. La vecina ha remitido una carta a este periódico en la que denuncia las dificultades que, según relata, encuentra cuando necesita utilizar este servicio por su situación física. En su escrito lamenta esperas prolongadas en la atención telefónica y confusiones al indicar la dirección de recogida.

María del Rosario explica que suele llamar a los teléfonos habituales de Radio Taxi, pero sostiene que en ocasiones la recepción de la llamada tarda “más de lo que podemos denominar prudencial”. Su queja principal tiene que ver con un episodio reciente: pidió un taxi en la calle San Pedro y, después de esperar más de media hora sin que apareciera el vehículo, volvió a llamar para reclamar el servicio. Según su versión, entonces le indicaron que el coche había sido enviado a la calle San Pedro de Alcántara.

Una confusión entre calles

“Que a mis 98 años tenga que soportar estos inconvenientes es inadmisible”, señala en la carta. La mujer recuerda además que vive en pleno centro y cerca de una parada de taxis, por lo que considera que el servicio debería resultar más sencillo. En su escrito añade que ha hablado con otros usuarios que, según afirma, también se quejan de situaciones similares.

María del Rosario va más allá de su caso particular y plantea que Cáceres ha crecido hacia distintos barrios, lo que a su juicio puede haber aumentado la demanda. Por ello, reclama al ayuntamiento que estudie la posibilidad de ofertar nuevas licencias de taxi para cubrir las necesidades actuales de la ciudad.

La versión de Radio Taxi

El presidente de Radio Taxi Cáceres, Vicente Mendoza, ha explicado que la atención telefónica está derivada a un call center especializado y que los operadores trabajan con mapas, herramientas informáticas y un sistema con más de 20.000 puntos de interés registrados en la ciudad.

Mendoza defiende que no es imprescindible que quien atiende la llamada conozca personalmente Cáceres, aunque admite que “si la conociera sería mejor”. En todo caso, insiste en que el usuario debe concretar bien la dirección. “Hay que saber dónde está para que le puedan mandar el coche”, señala.

El responsable de Radio Taxi asegura que entiende la queja de la usuaria y reconoce que "habrá que mejorar", pero sostiene que el servicio cuenta ahora con más herramientas que antes, como la aplicación móvil o un sistema automático pensado para personas mayores. También admite que en horas punta pueden producirse esperas por la acumulación de servicios. "No somos el cien por cien eficaces para hacerlo ya", concluye.