La neocueva de Maltravieso ya arma pieza a pieza la réplica que llevará Cáceres 66.000 años atrás

La futura neocueva de Maltravieso ha dado un nuevo paso en Cáceres. Después de que durante las últimas semanas se haya podido ver el avance de la estructura exterior del edificio, los trabajos han entrado ahora en una fase especialmente simbólica: ya han comenzado a montarse las primeras piezas del interior de la réplica de la cavidad prehistórica.

Los operarios han empezado a trasladar e instalar los paneles que formarán parte de la recreación de la cueva, encajándolos sobre una estructura que todavía no tiene cerramientos definitivos. A simple vista, el montaje aparece aún como un esqueleto, sin paredes ni techo, pero ya permite intuir el volumen interior de un espacio llamado a convertirse en uno de los nuevos recursos culturales y turísticos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Cáceres ha explicado que la neocueva "va tomando forma" con la instalación de los paneles, que se están colocando "pieza a pieza como un auténtico puzzle gigante". El consistorio ha subrayado, no obstante, que esta primera fase corresponde todavía al armazón del proyecto y que será más adelante cuando comience el trabajo artesanal para transformar ese interior en una réplica exacta y realista de la cueva original.

Una carrera contra el tiempo

Los trabajos se están acelerando estos días aprovechando la ausencia de lluvias. El buen tiempo está permitiendo avanzar con mayor rapidez en el montaje, ya que las piezas que se están colocando podrían dañarse si se mojaran antes de quedar protegidas por la estructura definitiva. Por eso, la obra ha entrado en una fase delicada, en la que cada jornada sin precipitaciones permite ganar margen en el calendario. La llegada de la época estival ha resultado determinante para su avance.

La neocueva forma parte de uno de los proyectos más ambiciosos vinculados a la divulgación del patrimonio prehistórico de Cáceres. La estructura exterior está siendo ejecutada por las empresas Magenta y Proyectos e Instalaciones La Vera, con un presupuesto superior a 1,5 millones de euros. En el interior se reproducirá una parte de la Cueva de Maltravieso a tamaño natural, con las galerías más representativas y alrededor de 70 manos pintadas atribuidas a neandertales.

Viajar 66.000 años atrás

El objetivo es que el visitante pueda acercarse a la importancia de Maltravieso sin poner en riesgo la cavidad original, que conserva pinturas de hace 66.000 años. La réplica reproducirá el tramo que discurre entre la sala de columnas y la sala de las chimeneas, y contará también con espacios previos y posteriores a la visita, material divulgativo y recursos de accesibilidad.

El proyecto busca situar a Maltravieso en el mapa nacional de la cultura prehistórica y ofrecer en Cáceres una experiencia inmersiva vinculada a uno de sus grandes tesoros patrimoniales. La obra se inició el pasado mes de noviembre y sufrió un parón obligado durante los meses de enero y febrero por el tren de borrascas que afectó a la región. Ahora, con el montaje del interior ya en marcha, la neocueva empieza a dejar de ser solo una estructura para convertirse en el primer reflejo visible de la cueva que permitirá a Cáceres viajar 66.000 años atrás.