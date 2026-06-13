Festival de Teatro Clásico
Paloma San Basilio cierra el histórico doblete de su Dulcinea en Cáceres
La cantante y actriz cerró este sábado su doblete en el Gran Teatro con un montaje íntimo, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, que ha dado voz propia al personaje cervantino
Paloma San Basilio ha hecho historia en Cáceres con Dulcinea. La cantante y actriz completó este sábado su segunda actuación en el Gran Teatro dentro de la XXXVII edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, donde presentaba una propuesta íntima, simbólica y profundamente contemporánea sobre uno de los personajes más universales de la literatura española.
La artista cerró así su doble cita con el público cacereño después del estreno celebrado el viernes, en el que ya dejó clara la ambición del montaje: rescatar a Dulcinea del sueño de Don Quijote y permitirle hablar por sí misma. No como una figura idealizada, ni como una dama inmóvil colocada durante siglos en un pedestal, sino como una mujer capaz de mirar de frente al mito, interrogarlo y romper el silencio al que había sido condenada.
El espectáculo
El espectáculo, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, parte del universo cervantino para construir una lectura nueva del personaje. Dulcinea deja de ser solo la mujer perfecta imaginada por el caballero andante y se convierte en una voz con humor, dolor, ironía y sinceridad. Una mujer que se pregunta qué queda de los ideales cuando el mundo cambia y cuando la ética parece ceder terreno ante la estética.
San Basilio ya había explicado durante la inauguración del certamen que su Dulcinea representa a «todas las mujeres del mundo». Esa idea ha atravesado las dos funciones ofrecidas en Cáceres, en las que la intérprete ha sostenido el peso escénico de una obra que dialoga con Cervantes, pero también con el presente.
La propuesta
La propuesta no se ha presentado como un musical al uso. Teatro y música han avanzado juntos en una pieza contenida, emocional y cercana, donde las canciones han funcionado como una prolongación del texto. Cada intervención musical ha acompañado el despertar de una Dulcinea que ya no acepta ser únicamente una invención masculina.
Con esta segunda representación, Paloma San Basilio ha cerrado su paso por el Festival de Teatro Clásico de Cáceres dejando una de las imágenes más poderosas de esta edición: la de una Dulcinea que, después de siglos convertida en ideal, ha tomado por fin la palabra sobre el escenario del Gran Teatro.
El Clásico continúa este domingo por la noche con el estreno de Pandiga en el imponente escenario de la plaza de San Jorge, en la que participan Cátia Terrinca, Cheila Lima, Edla Barros, Guiomar Sousa, Ousmane Thiocone y Santi Senso.
- El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
- JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
- Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
- Cáceres dice adiós a otro histórico de su hostelería