El Residencial Siete Condes suma 55 viviendas de alta eficiencia energética a la expansión de Nuevo Cáceres

La avenida Juan Pablo II se ha convertido en uno de los ejes donde mejor se entiende la expansión de Nuevo Cáceres. Entre la estación de autobuses, la calle Túnez, la calle Atenas, el Cerro de los Pinos, el parque de San Antonio y la salida hacia la carretera de Mérida, la ciudad ha ido ganando viviendas, servicios y nuevas zonas residenciales. En ese entorno se levanta una nueva fase del Residencial Siete Condes, promovido y construido por Placonsa, en una parcela situada en la esquina de la avenida Juan Pablo II con la calle Atenas. La promoción forma parte de una zona de fuerte crecimiento urbano, muy cerca de la estación de autobuses y de otros espacios que han ido consolidando esta parte de Cáceres como un área residencial y de servicios.

La operación suma vivienda nueva a un sector que ha cambiado con rapidez. Donde antes predominaban solares, parcelas pendientes y espacios de transición urbana, hoy aparecen promociones de varias plantas, zonas comunes, aparcamientos y nuevos recorridos vecinales. Es la Cáceres que crece hacia el sur y hacia sus conexiones de transporte.

La nueva promoción del Residencial Siete Condes contempla 55 viviendas de nueva construcción con cinco plantas y ático. Los números 15 y 17 ya han sido entregados y la actuación continúa completando una manzana que se ha convertido en una de las referencias residenciales del entorno. La obra está suministrada por Manzano y en ella también participan Imhotep 2000 y Aquaducto.

El inmueble está diseñado por el Estudio Arquitectura Zeta y promovido y construido por Placonsa, empresa con más de 40 años de trayectoria en el sector. La fachada exterior mantiene la línea de las fases anteriores, con ladrillo visto en colores blanco y negro, y la fachada hacia Juan Pablo II incorpora amplios soportales de acceso al portal.

Entre las zonas comunes destacan una amplia zona ajardinada, piscina exterior con solárium y dos pistas de pádel con muros de vidrio e iluminación led. La urbanización cuenta además con vestuarios, aseos y botiquín, lo que refuerza la idea de residencial cerrado con equipamientos de ocio y deporte para los vecinos.

El proyecto incorpora calificación energética A tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de dióxido de carbono, según la información aportada. La eficiencia energética se ha convertido en uno de los elementos diferenciales de las nuevas promociones residenciales, en un mercado donde los compradores buscan viviendas con menor consumo, mejores aislamientos y sistemas más sostenibles.

La promoción incluye aerotermia y garaje, además de viviendas de distintas tipologías. Placonsa comercializa el Residencial Siete Condes en la avenida Juan Pablo II, próximo a las estaciones de trenes y autobuses y a menos de diez minutos andando de la plaza de América, en un entorno residencial junto al parque de Israel y cercano al Palacio de Congresos, el pabellón multiusos y centros educativos.

En la obra intervienen también otras empresas vinculadas a los trabajos y suministros. Imhotep 2000 Obras y Reformas aparece relacionada con la actuación, el suministro corre a cargo de Manzano y la seguridad integral en la obra corresponde a Aquaducto, según los datos facilitados.

Nuevo Cáceres, entre solares y promociones

El crecimiento de esta zona no se explica solo por una promoción. A su alrededor se concentran referencias urbanas que ayudan a situar el cambio: la estación de autobuses, la calle Túnez, la avenida Juan Pablo II, el Cerro de los Pinos, el parque de San Antonio, la carretera de Mérida y la zona comercial próxima a Aldi.

Fotogalería | La vivienda, al alza en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

También permanecen piezas pendientes de desarrollo, como el gran solar donde se planteó levantar el hotel Don Patricio de Pinilla. Ese vacío urbano sigue recordando que la expansión de Cáceres no avanza de manera uniforme: junto a edificios ya entregados y nuevas promociones en marcha, conviven parcelas a la espera de uso definitivo.

En cualquier caso, el eje de Juan Pablo II ha ido reforzando su papel como zona residencial. La cercanía a las estaciones, a los parques, a los centros educativos y a los equipamientos deportivos y culturales ha convertido este sector en una de las áreas donde se percibe con más claridad el aumento de vivienda en la ciudad.

Una nueva forma de vivir el barrio

El Residencial Siete Condes responde a una tendencia visible en muchas ciudades medias: viviendas en altura, zonas comunes privadas, piscina, pistas deportivas, jardines y aparcamiento. Es una forma de vida residencial que combina la cercanía a los servicios urbanos con espacios de ocio dentro de la propia comunidad.

Nuevo Cáceres ha ido creciendo precisamente con esa mezcla de vivienda, movilidad y servicios. No es un barrio de postal ni una zona monumental, pero sí uno de los espacios donde se ve cómo la ciudad se ensancha. Cada nueva promoción modifica el paisaje, suma vecinos y cambia la vida diaria de una avenida que ya funciona como uno de los grandes corredores residenciales de Cáceres.