Teatro, música y flamenco en Cáceres con Sara Baras, Shakespeare y el 'Taller de Combos' de Moi Martín

Opciones diversas para disfrutar de Cáceres.

'Sueño de una noche de verano' llega a la Nave del Duende

La Nave del Duende acogerá este domingo a las 21.00 horas, la representación de 'Sueño de una noche de verano', la célebre obra de William Shakespeare, interpretada por el grupo de teatro Puck, formado por alumnado de la Academia de Danza Sbelta y dirigido por Pablo Mejías. La propuesta escénica invita al público a adentrarse en el universo mágico del autor inglés, donde el bosque encantado se convierte en escenario de enredos, deseos y confusiones bajo la luz de la luna. En esta historia, cuatro jóvenes amantes, un grupo de artesanos y el mundo de las hadas se ven envueltos en el caos provocado por el travieso duende Puck, que altera sus destinos y expone la fragilidad de las emociones humanas. La obra reflexiona, además, sobre la naturaleza del amor y la razón, recordando que el deseo puede ser tan impredecible como un sueño.

'Festival de Fin de Curso del Taller de Combos' de Moi Martín

El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acogerá este 14 de junio, entre las 19.00 y las 22.00 horas, el Festival de Fin de Curso del Taller de Combos de Moi Martín, una cita musical que pone el broche final al trabajo desarrollado por el alumnado durante todo el año. El evento reunirá sobre el escenario a diferentes formaciones y músicos que interpretarán un variado repertorio en directo, mostrando la evolución, el aprendizaje y la experiencia adquiridos a lo largo del curso. Se trata de una propuesta que combina música en vivo y celebración, en la que alumnos y profesores comparten el cierre de una nueva temporada formativa. La jornada supone además una oportunidad para disfrutar del talento local en uno de los espacios culturales más emblemáticos del casco histórico de Cáceres.

Sara Baras en Cáceres: fecha, hora y detalles de su actuación

La bailaora y coreógrafa Sara Baras llegará a Cáceres el próximo 16 de octubre con un espectáculo en el Palacio de Congresos, donde actuará a las 21.00 horas. Reconocida como una de las grandes figuras del flamenco actual, Sara Baras destaca por su potente presencia escénica y su estilo propio, en el que combina tradición y contemporaneidad. A lo largo de su trayectoria, ha llevado sus espectáculos a los principales escenarios del mundo, consolidándose como una referencia internacional del baile flamenco. La cita en Cáceres se enmarca dentro de su gira de actuaciones, ofreciendo al público una oportunidad única para disfrutar en directo de una de las artistas más influyentes del panorama flamenco contemporáneo.