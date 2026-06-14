Redes sociales
Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres
La pareja de jóvenes anticuarios celebra los días 19, 20 y 21 de junio su tercera jornada de puertas abiertas, que amplía espacio tras el éxito de las anteriores ediciones
Lucía Sanguino y Juan Medina vuelven a concertar en Casar de Cáceres una nueva cita para coleccionistas, curiosos y amantes de los objetos con historia. La pareja, conocida por su proyecto Antigüedades La Veleta, celebrará los días 19, 20 y 21 de junio su tercera jornada de puertas abiertas, un evento que esta vez crece en espacio y se traslada a una gran nave tras la buena acogida de sus anteriores convocatorias.
Lucía y Juan son cazadores de tesoros. Buscan, seleccionan, rescatan y dan una segunda vida a muebles, piezas de cerámica, cristalería, objetos decorativos, enseres antiguos y todo tipo de artículos con valor histórico, estético o emocional. Lo que empezó como una afición terminó convirtiéndose en su profesión: la compra y venta de antigüedades, principalmente a través de internet y de sus redes sociales.
En esta ocasión, el encuentro volverá a reunir en el municipio cacereño a coleccionistas y apasionados de lo antiguo llegados de distintos puntos de España. El formato mantiene la esencia de tienda temporal, o ‘pop-up’, que tan buenos resultados les ha dado, pero con una dimensión mayor. La ampliación del espacio responde al éxito de las anteriores jornadas, que convirtieron a la localidad cacereña en un punto de encuentro para quienes buscan piezas únicas.
La cita llega, además, en un momento en el que reciclar, reutilizar, vaciar pisos y aprovechar muebles antiguos está cada vez más en boga.
Directos, reels y objetos con historia
Buena parte del atractivo de Antigüedades La Veleta está también en la forma en la que la pareja comunica su trabajo. A diario comparten reels, vídeos y directos en sus redes sociales, donde enseñan las piezas que tienen a la venta, cómo los preparan, cómo las limpian o restauran y qué historia puede esconderse detrás de ellas.
En sus publicaciones combinan humor y cercanía: cuentan la historia de algunas piezas, preparan sketches divertidos, muestran mercadillos que recorren y enseñan también el proceso de vaciado de casas, muchas veces pertenecientes a personas mayores fallecidas, cuyos herederos deciden desprenderse de muebles, recuerdos y enseres familiares.
Ese contacto directo con sus seguidores ha contribuido a crear una comunidad fiel alrededor de su negocio. Sus ventas online y sus publicaciones diarias han acercado el mundo de las antigüedades a un público más amplio, no solo a coleccionistas expertos, sino también a personas jóvenes interesadas por la decoración con carácter.
La procedencia de los objetos que ofrecen es muy diversa. Algunas piezas llegan de Portugal o Francia, mientras que otras proceden de viviendas, mercadillos o particulares que contactan con ellos. Lucía y Juan se encargan de valorar, seleccionar, recoger y preparar cada artículo antes de ponerlo a la venta. En unos días, nueva cita con lo antiguo y vintage en Casar de Cáceres.
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