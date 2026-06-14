Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Redes sociales

Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres

La pareja de jóvenes anticuarios celebra los días 19, 20 y 21 de junio su tercera jornada de puertas abiertas, que amplía espacio tras el éxito de las anteriores ediciones

Video | La pareja de anticuarios recoge un lote de enseres de una casa antigua

Video | La pareja de anticuarios recoge un lote de enseres de una casa antigua

Cedido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Alcázar

Laura Alcázar

Cáceres

Lucía Sanguino y Juan Medina vuelven a concertar en Casar de Cáceres una nueva cita para coleccionistas, curiosos y amantes de los objetos con historia. La pareja, conocida por su proyecto Antigüedades La Veleta, celebrará los días 19, 20 y 21 de junio su tercera jornada de puertas abiertas, un evento que esta vez crece en espacio y se traslada a una gran nave tras la buena acogida de sus anteriores convocatorias.

Lucía y Juan son cazadores de tesoros. Buscan, seleccionan, rescatan y dan una segunda vida a muebles, piezas de cerámica, cristalería, objetos decorativos, enseres antiguos y todo tipo de artículos con valor histórico, estético o emocional. Lo que empezó como una afición terminó convirtiéndose en su profesión: la compra y venta de antigüedades, principalmente a través de internet y de sus redes sociales.

Cartel del evento.

Cartel del evento. / Cedida

En esta ocasión, el encuentro volverá a reunir en el municipio cacereño a coleccionistas y apasionados de lo antiguo llegados de distintos puntos de España. El formato mantiene la esencia de tienda temporal, o ‘pop-up’, que tan buenos resultados les ha dado, pero con una dimensión mayor. La ampliación del espacio responde al éxito de las anteriores jornadas, que convirtieron a la localidad cacereña en un punto de encuentro para quienes buscan piezas únicas.

La cita llega, además, en un momento en el que reciclar, reutilizar, vaciar pisos y aprovechar muebles antiguos está cada vez más en boga.

Directos, reels y objetos con historia

Buena parte del atractivo de Antigüedades La Veleta está también en la forma en la que la pareja comunica su trabajo. A diario comparten reels, vídeos y directos en sus redes sociales, donde enseñan las piezas que tienen a la venta, cómo los preparan, cómo las limpian o restauran y qué historia puede esconderse detrás de ellas.

En sus publicaciones combinan humor y cercanía: cuentan la historia de algunas piezas, preparan sketches divertidos, muestran mercadillos que recorren y enseñan también el proceso de vaciado de casas, muchas veces pertenecientes a personas mayores fallecidas, cuyos herederos deciden desprenderse de muebles, recuerdos y enseres familiares.

FOTOGALERÍA | 'Pop-up' de antigüedades La Veleta en Casar de Cáceres

FOTOGALERÍA | 'Pop-up' de antigüedades La Veleta en Casar de Cáceres

Ver galería

'Pop-up' de antigüedades La Veleta en Casar de Cáceres. /

Ese contacto directo con sus seguidores ha contribuido a crear una comunidad fiel alrededor de su negocio. Sus ventas online y sus publicaciones diarias han acercado el mundo de las antigüedades a un público más amplio, no solo a coleccionistas expertos, sino también a personas jóvenes interesadas por la decoración con carácter.

Noticias relacionadas y más

La procedencia de los objetos que ofrecen es muy diversa. Algunas piezas llegan de Portugal o Francia, mientras que otras proceden de viviendas, mercadillos o particulares que contactan con ellos. Lucía y Juan se encargan de valorar, seleccionar, recoger y preparar cada artículo antes de ponerlo a la venta. En unos días, nueva cita con lo antiguo y vintage en Casar de Cáceres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
  2. El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
  3. El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
  4. JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
  5. Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
  6. La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
  7. Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
  8. Cáceres dice adiós a otro histórico de su hostelería

Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres

Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres

Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza "desde el poder de lo simple"

Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza "desde el poder de lo simple"

Aptuex apuesta por una zona de baño en la Ribera del Marco para reactivar el verano en Cáceres

Aptuex apuesta por una zona de baño en la Ribera del Marco para reactivar el verano en Cáceres

Cultura en disputa

Cultura en disputa

La casa de la Duquesa de Valencia, la joya que Cáceres guarda a la vista de todos

La casa de la Duquesa de Valencia, la joya que Cáceres guarda a la vista de todos

CCGreen pone deberes a Cáceres: suelo industrial, energía y agilidad

CCGreen pone deberes a Cáceres: suelo industrial, energía y agilidad

Jorge Rea lleva el talento cacereño a la élite de la investigación alimentaria: "Nuestra región podría destacar mucho más si supiera vender lo que tiene"

El rincón de Cáceres con alma toledana donde durmió Carlos V y el Tajo dibuja la frontera: tiene una 'catedral'

Tracking Pixel Contents