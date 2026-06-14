Aptuex apuesta por una zona de baño en la Ribera del Marco para reactivar el verano en Cáceres

Cáceres vuelve a mirar al verano con una pregunta pendiente: qué hacer para que la ciudad no se apague cuando aprieta el calor. Tras una primavera muy positiva en términos turísticos, con buenos datos en Semana Santa, abril y mayo, el sector ha empezado a notar de nuevo el frenazo habitual de los meses de junio, julio y agosto. Una realidad que lleva a buscar nuevas fórmulas para que la actividad no decaiga durante la temporada estival.

El presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez, asegura que las reservas están descendiendo "de forma agresiva" con la llegada de las altas temperaturas y el perfil de visitante que resiste, en muchos casos, no es el que más impacto deja en la economía local. "Estamos volviendo a lo mismo de todos los años. Hay apartamentos que venden una noche para personas que vienen de paso, pero no son clientes que dejan aquí gran cantidad de dinero. Paran, duermen y salen a primera hora hacia la costa", explica.

La reflexión va más allá de los alojamientos. Gutiérrez considera que Cáceres sigue sin encontrar una respuesta sólida para competir en verano. "La excusa del calor ya no vale. Hay otras ciudades extremeñas que en estas fechas no tienen alojamientos libres durante los fines de semana. Mérida es un ejemplo, lo que demuestra que si hay voluntad se pueden hacer cosas", afirma. A su juicio, lo que verdaderamente hace falta es una programación estable y atractiva que ofrezca motivos reales para venir, quedarse y consumir en los meses de menor ocupación.

Allternativa al calor

Con este objetivo, desde Aptuex plantean aprovechar el potencial de la Ribera del Marco y estudiar su posible transformación como zona de ocio y baño. La iniciativa, tal y como expone su presidente, pasa por convertir este entorno en un lugar de referencia en verano, “no solo para los turistas, sino también para los propios vecinos”, puntualiza.

Piscina natural en la provincia de Cáceres. / E.P.

"La idea pasa por habilitar una piscina natural, utilizando el agua de El Calerizo si fuese posible o buscando otras alternativas. Sabemos que hay zonas de huerta protegidas, pero seguramente pueda encontrarse un espacio compatible para desarrollar un proyecto bien planteado, con depuración y sin causar daños", defiende.

La propuesta no se limitaría únicamente a la posibilidad de refrescarse. Gutiérrez apuesta por un área amplia con chiringuito, hamacas y actividades para adultos y niños. Un lugar en el que poder refrescarse durante las horas centrales del día y que, al caer la tarde, sirva de puente hacia la oferta patrimonial, cultural y hostelera de Cáceres.

Una vía por abrir

Este planteamiento, asegura, ya ha sido trasladado en varias ocasiones al gobierno local, aunque desde la asociación lamentan que no se haya abierto todavía una vía de trabajo clara. “Es cuestión de que haya voluntad política y de estudiar detenidamente el proyecto. Lo que no es posible es que llevemos 30 años diciendo que hay que hacer algo en la Ribera del Marco y aún no se haya hecho nada", señala.

"Y qué mejor manera que poder estar durante el día refrescándose, divirtiéndose y disfrutando, y después poder descubrir el patrimonio monumental y cultural que tenemos", resume.

Nuevas fórmulas

El líder de Aptuex insiste en que la ciudad necesita probar nuevas fórmulas durante la temporada estival y no limitarse a repetir el mismo calendario de cada año. Entre las opciones que plantea figura la recreación de Fiestas de Interés Turístico Regional o la adaptación de iniciativas que ya han demostrado capacidad para atraer público.

Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex. / Carlos Gil

Gutiérrez cita el ejemplo de JATO, aunque no como una simple repetición de un fin de semana de stands y promoción, sino como un modelo que podría extenderse o reinterpretarse para generar actividad en distintas fechas. "Se trata de probar, aunque luego las cosas no salgan como se esperaba. Si se organizan varias actividades y hay dos que funcionan bien y pueden repetirse cada año, ya tendríamos dos fines de semana más llenos. Y todo eso repercute en alojamientos, bares, restaurantes, servicios de limpieza", concluye.