Edición número 37
Cambio de última hora: el chaparrón manda al Gran Teatro el estreno de Pândiga en el Clásico de Cáceres
La obra estaba prevista en la plaza de San Jorge, pero la lluvia caída apenas una hora antes y la previsión de nuevas precipitaciones han obligado a trasladar la representación
El estreno de Pândiga en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres se ha trasladado este domingo al Gran Teatro de Cáceres por la lluvia. La representación, prevista inicialmente en la plaza de San Jorge, ha cambiado de escenario después de que un chaparrón haya caído sobre la ciudad apenas una hora antes del arranque del acto y ante la previsión de nuevas precipitaciones.
La obra, incluida dentro de la programación de La Escena Clásica, estaba anunciada para las 22.30 horas en el enclave monumental, pero finalmente se representará a cubierto para garantizar el desarrollo de la función y evitar riesgos técnicos o molestias al público.
Un estreno marcado por la lluvia
Pândiga llega al festival como estreno y es una propuesta de las compañías Umcoletivo y Actos Íntimos. El montaje parte de una reinterpretación de la Farsa das Ciganas, de Gil Vicente, una obra de 1521 que abordaba la llegada del pueblo gitano a Portugal y que, con el paso del tiempo, contribuyó a alimentar prejuicios y miradas de exclusión hacia esta comunidad.
Cinco siglos después, la pieza recupera ese punto de partida para reflexionar sobre la inmigración, la identidad y la convivencia en la Europa actual. La propuesta transforma la antigua farsa en una celebración del encuentro cultural y plantea el teatro como un espacio de acogida, diálogo y construcción de comunidades más inclusivas.
La función tiene una duración prevista de 75 minutos y está recomendada para todos los públicos. En el reparto figuran Cátia Terrinca, Cheila Lima, Edla Barros, Guiomar Sousa, Ousmane Thiocone y Santi Senso, con dirección artística de Cátia Terrinca y Santi Senso.
- El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
- JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
- Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
- Cáceres dice adiós a otro histórico de su hostelería