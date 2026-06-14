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Edición número 37

Cambio de última hora: el chaparrón manda al Gran Teatro el estreno de Pândiga en el Clásico de Cáceres

La obra estaba prevista en la plaza de San Jorge, pero la lluvia caída apenas una hora antes y la previsión de nuevas precipitaciones han obligado a trasladar la representación

Fotogalería | Así ha sido la presentación de las primeras citas del Festival de Teatro Clásico de Cáceres

Fotogalería | Así ha sido la presentación de las primeras citas del Festival de Teatro Clásico de Cáceres

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Fotogalería | Así ha sido la presentación de las primeras citas del Festival de Teatro Clásico de Cáceres / Gonzalo Lillo

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El estreno de Pândiga en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres se ha trasladado este domingo al Gran Teatro de Cáceres por la lluvia. La representación, prevista inicialmente en la plaza de San Jorge, ha cambiado de escenario después de que un chaparrón haya caído sobre la ciudad apenas una hora antes del arranque del acto y ante la previsión de nuevas precipitaciones.

La obra, incluida dentro de la programación de La Escena Clásica, estaba anunciada para las 22.30 horas en el enclave monumental, pero finalmente se representará a cubierto para garantizar el desarrollo de la función y evitar riesgos técnicos o molestias al público.

Un estreno marcado por la lluvia

Pândiga llega al festival como estreno y es una propuesta de las compañías Umcoletivo y Actos Íntimos. El montaje parte de una reinterpretación de la Farsa das Ciganas, de Gil Vicente, una obra de 1521 que abordaba la llegada del pueblo gitano a Portugal y que, con el paso del tiempo, contribuyó a alimentar prejuicios y miradas de exclusión hacia esta comunidad.

Cinco siglos después, la pieza recupera ese punto de partida para reflexionar sobre la inmigración, la identidad y la convivencia en la Europa actual. La propuesta transforma la antigua farsa en una celebración del encuentro cultural y plantea el teatro como un espacio de acogida, diálogo y construcción de comunidades más inclusivas.

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La función tiene una duración prevista de 75 minutos y está recomendada para todos los públicos. En el reparto figuran Cátia Terrinca, Cheila Lima, Edla Barros, Guiomar Sousa, Ousmane Thiocone y Santi Senso, con dirección artística de Cátia Terrinca y Santi Senso.

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