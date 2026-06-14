CCGreen pone deberes a Cáceres: suelo industrial, energía y agilidad

Cáceres lleva años hablando de suelo industrial, pero el debate ha dejado de ser solo urbanístico. La ampliación del polígono de las Capellanías se ha convertido en una cuestión de ciudad: qué empresas puede atraer la capital cacereña, qué oportunidades puede ofrecer a sus jóvenes y hasta qué punto está preparada para competir por proyectos tecnológicos e industriales que ya miran a Extremadura.

El desarrollo de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial está condicionado de forma directa por la disponibilidad de suelo listo para su ejecución. Así lo defiende el directivo de Nostrum Group y uno de los responsables del desarrollo de CCGreen, Santiago Rodríguez, que considera este factor "determinante" para que la ciudad pueda competir en la atracción de inversiones tecnológicas de gran escala.

En un contexto de creciente demanda global de infraestructuras digitales, la implantación de este tipo de proyectos depende cada vez más de la combinación de suelo urbanizado, capacidad energética y agilidad en los plazos de desarrollo. El directivo enmarca este tipo de iniciativas en la nueva economía digital, donde los centros de datos se han convertido en infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales.

Pulso con Badajoz

En Cáceres, el proyecto de CCGreen ha vuelto a aparecer como el ejemplo más visible de lo que está en juego. Aunque su tramitación avanza a un ritmo más lento del esperado, Rodríguez defiende que la ciudad sigue dentro del mapa de los centros de datos, aunque el proyecto que la compañía está implantando en Badajoz haya tomado ventaja al contar ya con suelo industrial finalista. "Que el proceso vaya más rápido en Badajoz no quiere decir que Cáceres haya quedado fuera de la carrera", expone.

No obstante, subraya que la capital cacereña cuenta con condiciones favorables desde el punto de vista energético (acaban de conceder 50 megavatios de capacidad) y en cuanto a su localización. La cuestión, sin embargo, es que esas ventajas deben acompañarse de suelo disponible, agilidad administrativa y seguridad para el inversor.

El papel de Las Capellanías

En este sentido, el polígono Las Capellanías se sitúa como el principal espacio disponible para acoger este tipo de inversiones. Su ampliación es considerada como la pieza imprescindible para permitir la llegada de proyectos tecnológicos y de nueva industria.

Una de las calles del polígono industrial de Las Capellanías. / Carlos Gil

Actualmente, el desarrollo del suelo está pendiente de la incorporación de un pequeño porcentaje (el 15% restante) que aún se encuentra en fase de negociación o tramitación, un paso que se antoja necesario para completar el 100% del ámbito previsto. Solo una vez culminado ese proceso será posible avanzar en la urbanización definitiva del polígono y en la implantación simultánea de proyectos industriales de mayor envergadura.

Acelerar plazos

Desde el ámbito empresarial, la presidenta de la Asociación del Polígono Industrial de Las Capellanías (Apilca), Emilia Casado, coincide en señalar la importancia estratégica del momento actual. "La ciudad tiene ahora la posibilidad real de situarse en el mapa de las grandes inversiones industriales y tecnológicas", explica, al tiempo que reclama que la ampliación del suelo industrial se convierta en una prioridad institucional.

La representante empresarial insiste en que la falta de suelo disponible lleva años siendo una de las principales limitaciones para el desarrollo industrial en la zona y la llegada de nuevas empresas, y considera que Cáceres arrastra desde hace décadas una carencia que considera una "deuda pendiente" con la ciudad.

La reclamación empresarial no se limita a disponer de más parcelas. Casado insiste en que el nuevo suelo debe servir para atraer proyectos tractores, facilitar el crecimiento de empresas locales y abrir la puerta a nuevas actividades tecnológicas e industriales. En su planteamiento, Capellanías no es solo una ampliación pendiente, sino el punto de partida para cambiar la posición de Cáceres en el mapa económico regional. "No queremos suelo industrial porque sí", explica.

Futuro para los jóvenes

La idea es que ese espacio permita buscar empresas de fuera, captar inversiones y ofrecer oportunidades a quienes hoy encuentran pocas salidas laborales vinculadas a sectores de mayor valor añadido. "Lo que pretendemos es ser una ciudad que pueda ofrecerle a nuestra gente joven un futuro", afirma.

Casado asegura que, una vez cedidos esos terrenos que siguen pendientes de llegar a acuerdos con pequeños propietarios, Avante está en disposición de empezar a mover la búsqueda de empresas e industrias interesadas en instalarse en la zona. El objetivo, precisa, debe ser doble. "Hay que mirar las necesidades de aquí, pero también hay que buscar fuera", señala. Para ello, reclama una implicación conjunta del Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y el Gobierno central.

Mirar más allá

La misma preocupación aparece en el diagnóstico del presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, que pone el acento en los plazos y en la distancia que todavía existe entre los proyectos que se anuncian y los que finalmente llegan a ejecutarse. "Pasa mucho tiempo hasta que se materializan y muchos se quedan en el camino", explica.

A su juicio, Cáceres no solo necesita culminar la ampliación de Las Capellanías, sino empezar a pensar también en espacios de mayor dimensión si quiere competir con otros enclaves de la región por grandes inversiones industriales y tecnológicas.