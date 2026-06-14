La Corte Extremeña de Arbitraje distingue en Cáceres a Antonio María Lorca como Socio de Honor

La Corte Extremeña de Arbitraje ha distinguido como Socio de Honor al catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco y presidente de la Corte Vasca de Arbitraje, Antonio María Lorca Navarrete, en un acto institucional celebrado el pasado 12 de junio en el Castillo de la Arguijuela, tras la Asamblea General de la entidad.

La cita ha reunido a socios de la institución, autoridades, representantes del mundo jurídico, académico y empresarial, así como a profesionales vinculados al arbitraje y a los mecanismos adecuados de solución de controversias. Entre los asistentes han figurado el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos Pizarro; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz; la letrada general de la Junta de Extremadura, Pilar Calleja García; el decano de la Facultad de Derecho, Manuel de Peralta Carrasco; y el secretario general de la Universidad de Extremadura, Francisco Álvarez Arroyo.

También han asistido representantes del ámbito académico y profesional, entre ellos el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado Jaime Rossell Granados y el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, Francisco Marroquín Parra.

Una figura clave

Durante su intervención, el presidente de la Corte Extremeña de Arbitraje, Juan Ramón Corvillo, ha destacado la trayectoria académica, científica e institucional de Lorca Navarrete, al que ha definido como "uno de los grandes referentes españoles en Derecho Procesal y Arbitraje". Corvillo ha recordado que el homenajeado ha dedicado buena parte de su vida profesional al estudio, impulso y consolidación del arbitraje, tanto desde la universidad como desde la práctica institucional.

La distinción ha tenido, además, una dimensión personal para la Corte Extremeña de Arbitraje, ya que Lorca Navarrete contribuyó de forma relevante a la constitución de la entidad. Según ha explicado Corvillo, en los primeros pasos del proyecto mantuvo numerosas conversaciones con él, junto a su hijo, Rafael Corvillo, actualmente árbitro colaborador de la institución extremeña. En esas conversaciones, el jurista ofreció consejos, resolvió dudas y realizó aportaciones que ayudaron a dar forma a la futura corte.

Confianza y rigor

El presidente de la Corte Extremeña ha subrayado que aquellas orientaciones resultaron especialmente valiosas para ordenar el proyecto y reforzar sus bases institucionales, desde la independencia y la credibilidad hasta la preparación de los árbitros, el respeto a las partes y la administración prudente de los procedimientos.

En su discurso, Corvillo ha defendido el arbitraje como una manifestación de confianza: confianza de quienes aceptan someter sus diferencias a una decisión arbitral, confianza en la institución que administra el procedimiento y confianza en el árbitro que resuelve con independencia y responsabilidad.

La Corte Extremeña de Arbitraje ha señalado también que el número de procedimientos se va incrementando año tras año, un dato que, según la entidad, refleja la implantación progresiva del arbitraje institucional en Extremadura. Con el nombramiento de Lorca Navarrete como Socio de Honor, la institución refuerza sus vínculos con la Corte Vasca de Arbitraje y reconoce a un jurista que ha contribuido de forma decisiva al desarrollo del arbitraje español.

El acto ha concluido con palabras de agradecimiento a las autoridades, socios e invitados. Después, los asistentes han compartido un almuerzo en el propio Castillo de la Arguijuela, en un ambiente de cordialidad institucional y encuentro profesional.