"No faltes": Manolo Lama y Manolo Sánchez animan a Cáceres a volcarse contra la ELA en el Príncipe Felipe

Cáceres tiene una nueva llamada para llenar el Príncipe Felipe por una causa solidaria. El CP Cacereño ha difundido en las últimas horas dos mensajes de apoyo al partido benéfico que se celebrará el próximo sábado 20 de junio, a las 21.00 horas, a favor de la asociación ELA Extremadura, una cita que reunirá a exfutbolistas del fútbol español y que busca recaudar fondos para las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica y sus familias.

Los protagonistas de ese llamamiento han sido el periodista Manolo Lama y el exjugador Manolo Sánchez Delgado, uno de los nombres anunciados para el encuentro entre Leyendas España y el Equipo ELA. Ambos han animado a cacereños y extremeños a través de la cuenta oficial del Cacereño a acudir al estadio y a convertir el partido en una muestra de respaldo colectivo a una enfermedad que necesita visibilidad, recursos y apoyo social.

"Por favor, no me faltes"

Manolo Lama ha enviado su mensaje desde el Santiago Bernabéu, al que ha definido como "una de las catedrales del fútbol español", para apelar directamente a la solidaridad de los extremeños. "Dicen que los españoles y sobre todo los extremeños somos muy solidarios, por eso desde el Bernabéu os invito a que demostréis vuestra solidaridad", ha señalado el periodista.

Lama ha recordado que en el estadio Príncipe Felipe "se está organizando un partido de escándalo" y ha subrayado el objetivo de la cita: recaudar fondos para ayudar a los enfermos de ELA y a sus familias. "Queremos recaudar fondos para ayudar a esa gente, a sus familiares, a esa gente que lo pasa mal, que necesita tu ayuda y la mía", ha indicado.

El periodista ha cerrado su mensaje con una invitación directa a la afición. "Por eso, por favor, no me faltes. 20 de junio", ha pedido en el vídeo compartido por el club verdiblanco.

"Os esperamos"

También se ha sumado al llamamiento Manolo Sánchez Delgado, que participará en el encuentro solidario. El exfutbolista ha recordado que la cita se disputará el próximo sábado "a las 9 de la noche" en el Príncipe Felipe y ha destacado el carácter benéfico del partido a favor de ELA Extremadura.

"Leyendas de España contra Equipo ELA", ha explicado Sánchez, que ha animado "a todos los cacereños y extremeños a colaborar y a disfrutar de este partido". Su mensaje ha concluido con una frase sencilla y directa: "Os esperamos".

El encuentro reunirá en Cáceres a antiguos jugadores como Salva Ballesta, Ito, Manolo Sánchez Delgado, Juanito o Quique Estebaranz, entre otros nombres anunciados por la organización. La cita servirá además como homenaje a Juan Carlos Unzué, exguardameta y exentrenador que se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales en la visibilización de la ELA.

Los jugadores del Equipo ELA lucirán el dorsal 25 en apoyo a Unzué y a todas las personas que conviven con esta enfermedad. La iniciativa cuenta con la colaboración de ELA Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial, el CP Cacereño y la Fundación Eurocaja Rural.

Un partido con causa

El objetivo principal del encuentro será recaudar fondos para las personas afectadas por ELA y apoyar el futuro proyecto de una residencia en Cáceres con una planta específica destinada a pacientes de esta enfermedad. Desde la presentación del partido, instituciones, entidades deportivas y organizadores han insistido en que el fútbol será esta vez una herramienta para movilizar conciencias y acompañar a quienes conviven con una enfermedad especialmente dura.

El CP Cacereño ha vuelto así a abrir las puertas del Príncipe Felipe a una causa solidaria. El reto, ahora, es que la grada responda. El 20 de junio el marcador será secundario. Lo importante estará en el ambiente, en la recaudación y en la imagen de un estadio unido en torno a un mensaje común: llenar Cáceres de apoyo para quienes pelean cada día contra la ELA.