Herido grave un hombre de 54 años tras volcar con su vehículo en la A-58, cerca de Cáceres

Un hombre de 54 años ha resultado herido grave este domingo tras sufrir una salida de vía con vuelco en la autovía A-58, en las proximidades de Cáceres.

El accidente ha tenido lugar sobre las 8.50 horas en el kilómetro 44 de la A-58, en sentido Cáceres, según ha informado el 112 Extremadura.

Como consecuencia del siniestro, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los servicios de emergencia. El herido presentaba politraumatismos y fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.

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Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Cáceres y un equipo de emergencias en carretera de la A-58.