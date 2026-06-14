Suceso
Herido grave un hombre de 54 años tras volcar con su vehículo en la A-58, cerca de Cáceres
El conductor ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir politraumatismos y quedar atrapado en el vehículo
Un hombre de 54 años ha resultado herido grave este domingo tras sufrir una salida de vía con vuelco en la autovía A-58, en las proximidades de Cáceres.
El accidente ha tenido lugar sobre las 8.50 horas en el kilómetro 44 de la A-58, en sentido Cáceres, según ha informado el 112 Extremadura.
Como consecuencia del siniestro, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los servicios de emergencia. El herido presentaba politraumatismos y fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Cáceres y un equipo de emergencias en carretera de la A-58.
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