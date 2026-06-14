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Maltravieso empieza a salir del papel en Cáceres

La neocueva no solo replica una cueva: puede ayudar a Cáceres a reconciliarse con uno de sus grandes tesoros pendientes

Vídeo | Maltravieso empieza a salir del papel en Cáceres

Vídeo | Maltravieso empieza a salir del papel en Cáceres

Ángel García Collado

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Cáceres

Durante años, Maltravieso ha sido una de esas joyas de Cáceres que la ciudad sabía que tenía, pero que no siempre ha sabido mirar de frente. Estaba ahí, en el imaginario colectivo, en los libros, en las visitas escolares, en la conversación patrimonial, pero también envuelta en una sensación de oportunidad aplazada. Por eso tiene valor que la neocueva empiece ya a tomar forma física, aunque todavía sea solo un esqueleto, aunque falten paredes, techo, acabados y todo ese trabajo minucioso que debe convertir una estructura en una experiencia.

Hay proyectos que importan no solo por lo que cuestan o por lo que prometen, sino por lo que simbolizan. Y este simboliza algo necesario: que Cáceres puede dejar de hablar de su patrimonio en condicional. Maltravieso no es un recurso menor ni una pieza decorativa del relato turístico. Es una referencia prehistórica de primer nivel y merece una forma digna, accesible y comprensible de ser contada.

La futura neocueva puede cumplir precisamente esa función. No sustituye a la cueva original, ni debe hacerlo. La protege, la explica y la acerca. En una ciudad acostumbrada a enseñar con orgullo sus torres, sus palacios y sus piedras medievales, es justo recordar que Cáceres empezó mucho antes. Antes de la Ciudad Monumental, antes de los escudos y antes de las plazas nobles, ya había manos dejando huella en Maltravieso.

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Por eso conviene mirar este avance con una prudente satisfacción. Queda trabajo, claro. Y habrá que exigir calidad, rigor y una museografía a la altura. Pero ver las primeras piezas colocadas permite pensar que esta vez el proyecto no se queda en el render. Cáceres empieza a levantar, pieza a pieza, una deuda antigua con su propia memoria.

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