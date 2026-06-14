Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza "desde el poder de lo simple"

La fotógrafa y creadora visual Elena Martínez Peña-Cajal ha fallecido este sábado. Su muerte deja el recuerdo de una artista que entendió la fotografía no solo como una profesión, sino como una forma de expresión vital, una manera de mirar el mundo y de convertir las emociones, la naturaleza y la belleza cotidiana en imagen.

Con una trayectoria de 30 años vinculada a la fotografía, el audiovisual y el diseño, Martínez Peña-Cajal defendía la fotografía artística "como forma de expresión y por pasión". En su propia descripción como artista explicaba que siempre había intentado "plasmar la esencia de las cosas desde el poder de lo simple, lo auténtico", una idea que resume buena parte de su obra y de su forma de situarse ante la creación.

Nacida en Salamanca en un entorno familiar de artistas, con padres y hermanos dedicados al arte, comenzó su carrera profesional en Almendralejo, localidad de origen de su madre, Carmen Peña Holguera. Allí dio sus primeros pasos antes de especializarse en fotografía de estudio, producto y publicidad, con trabajos para empresas y marcas reconocidas de Extremadura. Con el tiempo fue ampliando su lenguaje hacia la fotografía digital, el diseño, la tipografía, la composición, el fotomontaje y la pintura digital.

Una mirada propia

Su obra estaba atravesada por una búsqueda constante entre el exterior y el interior. Amante de la naturaleza y de la belleza que aparece en la vida diaria, caminaba, según dejó escrito, "capturando visiones de forma innata", imágenes ligadas a sus emociones, a su estado de ánimo y a una necesidad profunda de mostrar lo que llevaba dentro.

Para ella, ser artista era "un don, un gen que trae consigo la historia". No lo entendía como una elección secundaria, sino como algo imposible de apartar de la vida. "¿Se puede vivir sin él? Yo no puedo", escribió en una reflexión en la que vinculaba el arte con una necesidad casi física de sacar fuera aquello que la invadía.

Esa pulsión creativa la llevó a investigar de manera constante y a fundir disciplinas. En su trabajo convivían la fotografía analógica, las primeras técnicas digitales, la iluminación, el diseño y las posibilidades expresivas del montaje visual. Su obra no se quedó en una sola categoría, sino que avanzó por distintos caminos con una misma intención: hablar de la belleza y crearla.

Cáceres y las mujeres olvidadas

Uno de sus proyectos más destacados fue la exposición individual "Mujeres poderosas", olvidadas por la historia y religión, que pudo verse en la sala de exposiciones del Palacio de la Isla de Cáceres. En aquella muestra planteó una reflexión crítica sobre el papel oculto de las mujeres en la historia y en la religión, con una mezcla de fotografía digital, pintura, imaginación, sarcasmo y mirada histórica.

Su vínculo con Cáceres también apareció en otros proyectos colectivos. Fue nombrada por el comisario Miguel López para representar a la ciudad en la exposición "15 fotógrafos / 15 ciudades, Patrimonio de la Humanidad", encargada por el grupo de ciudades españolas Unesco. También participó en muestras como "Muy españoles", "La memoria del tiempo" y "Ver Extremadura", esta última celebrada en el Palacio de la Isla y en el Edificio Embarcadero en 2014.

Reconocimientos y legado

Entre sus reconocimientos figura su selección para la exposición itinerante del Centro Unesco de Extremadura por la Eurozona III Premio Internacional de Fotografía "Santiago Castelo", con la obra "Nazarenos". También fue seleccionada en el concurso fotográfico "Caja España" de 1998 y en la muestra "Fotografía Extremeña Contemporánea", organizada por la Junta de Extremadura.

Su recorrido incluyó además la participación en propuestas culturales vinculadas a distintos municipios extremeños y un segundo premio en el concurso de cortos Envideo por "Éter Cooom", dirigido por Carlos Mulas Quirós, en el que realizó la iluminación.

En los últimos años había impulsado una galería online de fotografías y creaciones visuales, un espacio en el que mostraba su universo más personal. Allí reunía imágenes y composiciones nacidas, según explicaba, de una mezcla de optimismo, crítica, emoción y búsqueda interior.

El fallecimiento de Elena Martínez Peña-Cajal deja la huella de una fotógrafa que hizo de la imagen un refugio, un lenguaje y una forma de vida. Una creadora que no entendía el arte como una meta, sino como camino, y que siguió buscando, en una mezcla de exterior e interior, la manera de convertir la emoción en mirada.