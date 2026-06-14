Un centenar de niños celebran un Corpus Christi marcado por la visita del Santo Padre: "Ojalá el Papa hubiera venido a Cáceres"

"Ojalá el Papa hubiera venido a Cáceres". Es lo que decía la pequeña Valentina, una niña de diez años que ha participado en la procesión del Corpus Christi celebrada este domingo. Esa frase resumía el ambiente de una celebración distinta, aplazada una semana para que los fieles pudieran seguir la visita del Santo Padre a España y marcada por el deseo de que esa presencia también hubiera llegado a Extremadura.

El Corpus Christi ha vuelto a las calles de la parte antigua de Cáceres con una imagen especialmente reconocible: un centenar de niños y niñas vestidos de Primera Comunión acompañando al Santísimo Sacramento por el casco histórico. La jornada ha tenido este año un contexto excepcional por la reciente visita del Papa a España, que desplazó la celebración cacereña al domingo 14 de junio y que ha estado muy presente en las conversaciones de los padres y en la mirada de los más pequeños.

La celebración ha comenzado a las 10.00 horas con la solemne eucaristía en la concatedral de Santa María, presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, y concelebrada por sacerdotes de la diócesis. Al término de la misa, en torno a las 11.00 horas, ha partido la procesión con el Santísimo Sacramento desde la plaza de Santa María, con la participación de todas las cofradías de la ciudad, hermandades, asociaciones religiosas, fieles y los niños que han recibido la comunión durante este curso. Entre las autoridades se encontraban el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y su Equipo de Gobierno; la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la presidenta del TSJEx, María Félix Tena; o los concejales de Vox Eduardo Gutiérrez y Paco Flores.

El recorrido ha atravesado algunos de los puntos más simbólicos del centro, desde el Arco de la Estrella hasta la plaza Mayor, las calles Pintores y Moret, la plaza de la Concepción y General Ezponda, antes de regresar de nuevo a Santa María. A lo largo del itinerario, vecinos y colectivos han contribuido a engalanar las calles con altares, ornamentación floral y arcos levantados en puntos como la salida de la plaza Mayor hacia Pintores o la entrada por General Ezponda, que han dado al cortejo un aire solemne y festivo.

Los participantes

Entre los pequeños participantes estaba Ester, alumna del Donoso Cortés, que hizo la comunión el pasado 23 de mayo en la parroquia de Guadalupe. Ha acudido junto a su familia y ha vivido la jornada "muy feliz, muy emocionada y muy contenta". Para ella, salir de nuevo con el traje de comunión y compartir la procesión con otros niños ha sido "un día muy especial".

Su familia, llegada a Cáceres hace pocos años, vivía además su primer Corpus en la ciudad. "Ella ya estuvo la semana pasada en el Corpus de nuestro pueblo, Alcuéscar, así que va a celebrar doble Corpus", explicaba su padre, que destacó el ambiente del casco histórico.

También ha participado Valentina, que hizo la comunión en la iglesia de San Francisco, en Villanueva de la Serena, aunque ahora vive en Cáceres con sus padres. Llegó a la procesión sin conocer a otros niños del grupo, pero acompañada por sus primos y por su familia. Sus padres, Carmen y Juan Diego, se reconocen creyentes y practicantes y explicaban que habían acudido al Corpus "pese a que la niña estaba un poco desubicada porque todavía no conoce a mucha gente".

La visita del Papa, muy presente

La celebración ha tenido este año un contexto especial por la reciente visita del Santo Padre a España, que motivó el aplazamiento de la procesión cacereña. Entre las familias, ese acontecimiento ha estado muy presente. "Con la visita del Santo Padre, todo el mundo se está involucrando en renovar la fe y en que sigamos con las tradiciones", apuntaba el padre de Ester, que defendía la importancia de educar a los hijos en la fe.

En el caso de Valentina, la visita papal se ha vivido con una mezcla de ilusión y cierta pena. Su familia residió durante seis años en Ocaña, más cerca de Madrid, y se ha mudado ahora a Cáceres. "Nos ha dado un poco de rabia que venga ahora que nos hemos ido de allí, pero estamos contentos porque ha venido a bendecir al país y a proclamar cosas buenas y positivas", explicaba su padre. La propia niña reconocía que le habría gustado que el Papa también hubiera venido a Extremadura.

El Corpus ha terminado de nuevo en la plaza de Santa María, después del acto de oración y la bendición solemne en la plaza Mayor. La procesión ha dejado una estampa de tradición, fe y participación infantil en el corazón monumental de Cáceres, con el protagonismo de los niños de comunión y con la visita del Santo Padre como telón de fondo de una celebración aplazada, pero no menos concurrida.