Raúl Jerez, empresario: "Si viviese 10 vidas, las viviría en Cáceres"

Aprendió de su padre el valor del trabajo y el tesón. De su madre (se emociona al hablar de ella nueve años después de su partida), el amor a la familia como pilar fundamental de la vida. Jugó en los Recreativos Campeón, en el Chozo, y no olvida las tardes en Contacto, mítica sala de La Madrila. Tiene fe; fe en las cosas que realmente importan: en la religión, en los amigos, en su mujer, en sus hijos. El empresario Raúl Jerez (4 de agosto de 1971) hace en esta entrevista la que es seguramente una de las descripciones de la ciudad más bellas jamás escuchadas: «Si viviese diez vidas, las viviría en Cáceres»

-Usted iba a Recreativos Campeón.

-Sí. Fueron mi infancia y adolescencia, entre los 14 y los 20 años. Era donde pasábamos las mañanas y las tardes que no teníamos que ir al cole. Posteriormente fuimos al Chozo.

-Hable del Chozo.

-Eran otros recreativos que estaban por encima de la Cafetería Acuario. Había allí mesas de billar y una mesa de ping-pong al fondo.

-De la adolescencia a la juventud. ¿Fue hijo de Plató?

-Éramos más de la Sala Contacto, que estaba en los bajos del edificio Pita, en La Madrila. Íbamos por la tardes y por las noches. A Plató iban los que eran algo mayores que nosotros.

-¿Cómo era la Sala Contacto?

-Tenías que bajar unas escaleras porque estaba en unos bajos, en el sótano. Tenía unas puertas que salían luego al exterior, por la zona donde están las pistas polideportivas.

-Primero fue Siro Gay y luego Modas José Luis.

-Esos fueron mis inicios laborales, en Modas José Luis, cuando mi padre, después de trabajar tantos años en El Requeté, salió y montó su propia empresa. En 1995 empezamos a trabajar alli mi hermano y yo. Fueron unos años muy bonitos.

-Modas José Luis, que estaba en Antonio Hurtado.

-Sí, en la esquina con Ronda del Carmen, en la Cruz.

Fotogalería | Entrevista a Raúl Jerez / Carlos Gil

-Hable de José Luis Jerez, su padre.

-A mi padre lo puedo definir con dos frases: buena persona y muy trabajador. Comenzó a trabajar con 9 años y se hizo a sí mismo. Como decía mi madre cuando éramos pequeños: lo conocíamos porque teníamos fotos de él en casa. Se tiraba todo el día de viaje. Ha sido muy buen padre y muy trabajador.

-Ha citado a su madre, Teresa.

-Mi madre... Lo ha sido todo para nosotros. Era el pilar, el faro de la familia, la que nos inculcó la importancia de la familia. Hacia ella no tengo palabras capaces de definirla. A día de hoy, después de nueve años de su fallecimiento, la gente me sigue hablando de ella. Eso dice mucho de una persona. Era una mujer muy, muy buena. Era nuestra madre, nuestra confidente, nuestra amiga y la que nos dio todos los valores que tenemos. La que nos hizo ser como somos.

-Y uno de esos valores: la familia.

-Así es. Para nosotros la familia es todo. Mi madre fue el pilar de la nuestra y hoy en día ese pilar fundamental son mi mujer, Itziar, y mis tres hijos. Para nosotros es lo más importante que hay. La familia es donde hay amor, el núcleo que te hace más llevaderos los momentos difíciles y donde es mejor celebrar los éxitos.

-¿Qué es la fe?

-La fe es creer en algo sin necesidad de que te lo demuestren. ¿En qué hay fe? Pues en muchos ámbitos de la vida: en la religión, en los amigos, en el trabajo. Soy una persona profundamente religiosa, muy creyente, y tengo una fe inquebrantable. Para mí la fe es creer en algo aunque no me lo demuestre nadie.

El Papa León XIV

-Hablando de la fe; ha dicho el Papa en su visita a España: «Muchas cosas en las redes nos engañan, nos cuentan mentiras. Busca siempre la verdad».

-Tiene mucha razón el Papa al decir estas palabras. No solamente ya en el tema de la información (hay mucha desinformación en las redes) sino que , además, hay gente que en las redes intenta proyectar una vida ideal para él, pero que no es la que tiene. Soy más de relaciones personales, del tú a tú, de ver a una persona, no de demostrar en redes sociales qué es lo que uno quiere ser cuando en realidad no lo es. Para mí las redes sociales son mero entretenimiento.

-¿Qué es un seguro a todo riesgo?

-Tener algo que te garantice que si te pasa cualquier cosa tienes las espaldas cubiertas, en cualquier ámbito de la vida.

-¿Cáceres es la eternidad?

-Cáceres es la eternidad. Cáceres para mí es una ciudad eterna. Desde que nací la recorría con mi abuelo, paseaba por Cáceres con mi madre, ahora paseo con mi mujer, con mis hijos. Nosotros pasaremos y Cáceres seguirá aquí. Para mí Cáceres es la ciudad más maravillosa del mundo. Si viviese diez vidas, las viviría en Cáceres. Como Cáceres no hay nada más. n