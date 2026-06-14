El rincón de Cáceres con alma toledana donde durmió Carlos V y el Tajo dibuja la frontera: tiene una 'catedral'

Hoy te propongo viajar a un rincón de Extremadura que esconde tesoros capaces de fascinar a cualquier viajero. Nos vamos a Villar del Pedroso, un pueblo en el extremo nororiental de la provincia de Cáceres, justo en la frontera natural que dibuja el río Tajo. Este enclave presume de una curiosa dualidad: administrativamente pertenece a Cáceres, pero su alma, su historia y sus costumbres conservan un inconfundible latido toledano. Integrado en el asombroso Geoparque de la UNESCO, este municipio es una joya por descubrir.

De los vetones al emperador Carlos V

Pasear por Villar del Pedroso es abrir un libro de historia viva con huellas que se remontan a miles de años. Para empezar, aquí te toparás con el legado de los vetones, el pueblo celta de la Edad del Hierro. Su testimonio más famoso es el verraco de "La Laguna", una escultura zoomorfa de granito que hoy te recibe en un parque a la entrada del pueblo. Lo fascinante de este monumento es que tiene una inscripción funeraria romana en su lomo, demostrando cómo fue reutilizado siglos después.

La huella de Roma es profunda en la zona, muy vinculada a la cercana ciudad sumergida de Augustóbriga. Pero, además, el pueblo destaca por su papel estratégico en el medieval Camino Real de Guadalupe. Por sus calles transitaban peregrinos de todo tipo, incluidos reyes. De hecho, los Reyes Católicos y el mismísimo emperador Carlos V descansaron aquí. El monarca imperial pernoctó en abril de 1525 en el Hospital de San Sebastián y en la Posada Real, una casa solariega renacentista que aún puedes contemplar.

Qué ver en Villar del Pedroso: de la "Catedral de la Jara" a un puente legendario

El gran orgullo monumental de los locales es la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, declarada Monumento Nacional y apodada la "Catedral de la Jara". Este templo gótico de sillería de granito te sorprenderá con sus naves separadas por esbeltos arcos apuntados. En su interior aguarda una obra cumbre del renacimiento plateresco en Cáceres: su Retablo Mayor del siglo XVI, realizado por los prestigiosos artistas toledanos Luis de Velasco y Nicolás de Vergara.

Otro hito arquitectónico imprescindible es el colosal Puente del Arzobispo. Aunque este puente de piedra del siglo XIV da nombre al vecino pueblo toledano, toda su margen izquierda se asienta en suelo de Villar del Pedroso. Con sus once imponentes arcos de medio punto sobre el Tajo, cruzarlo te transportará a la época en que canalizaba los rebaños de la Mesta y a los peregrinos marianos.

Geoturismo y naturaleza salvaje en un Geoparque mundial

Si prefieres la naturaleza, el término municipal te regalará experiencias únicas gracias a su integración en el Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara. Además de sus cielos limpios, protegidos bajo la certificación de Destino Starlight , alberga dos geositios extraordinarios:

El Desfiladero del Pedroso (Geositio Nº 42): una espectacular garganta fluvial de 750 metros esculpida sobre duras rocas magmáticas llamadas aplitas. El arroyo se abre paso a través de fracturas rocosas ortogonales, creando cascadas encajonadas de gran belleza como el "Salto de la Gitana", berrocales y antiguos molinos harineros.

Las Turberas del Hospital del Obispo (Geositio Nº 26): un ecosistema húmedo de alta montaña, conocido como "trampal". Este frágil humedal destaca por albergar la Drosera rotundifolia, una diminuta y singular planta insectívora. Debido a su extrema vulnerabilidad, está estrictamente prohibido pisarlo, pero contemplarlo desde el sendero es un regalo.

Para los senderistas, Villar del Pedroso es el punto de partida del Camino Real de Guadalupe (GR-07), una ruta de 62,8 kilómetros que cruza castañares donde habitan corzos, conocidos localmente como los "duendes del bosque".

El Carnaval de Ánimas

La identidad cultural de la comarca brilla con fuerza en sus festividades. La joya de la corona es el célebre Carnaval de Ánimas, catalogado como Fiesta de Interés Turístico Regional. Olvídate del típico carnaval profano; este rito híbrido (militar y religioso) del siglo XVII gira en torno a la devoción por las ánimas del Purgatorio.

La fiesta es dirigida por "la Soldadesca" —un grupo de vecinos organizados en cargos militares— y se rige por un llamativo código diario de colores. Entre bailes tradicionales como el Serengue, la subasta de "roscas de pan de ánimas" del Ramo y el respetuoso desfile de alabardas invertidas hacia el cementerio el Martes de Carnestolendas, la emoción está garantizada.

Para terminar, nada mejor que dejarse conquistar por la cocina típica. La gastronomía de la zona destaca por su sencillez y materias primas de dehesa sobresalientes. No puedes irte sin degustar una buena caldereta de cabrito, las contundentes migas extremeñas o la célebre morcilla de calabaza, un embutido artesanal de sabor dulce tradicional. Pon el broche de oro con unas crujientes floretas bañadas en miel de jara local.

Tu próxima escapada rural

Villar del Pedroso demuestra que el turismo de calidad radica en proteger la herencia del pasado. Su imponente patrimonio monumental, la singularidad de sus geositios de la UNESCO y la magia de sus tradiciones ancestrales lo convierten en un destino de turismo de interior único en España. Anímate!, Prepara tu calzado de senderismo, abre bien los ojos y déjate seducir por un trozo de historia viva en la provincia de Cáceres.