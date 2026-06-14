Rvfv reúne a 3.500 jóvenes en la gran fiesta universitaria de Cáceres

Cáceres ha cerrado el curso universitario bailando hasta el amanecer. Un total de 3.500 jóvenes han acudido este sábado a la fiesta de fin de exámenes celebrada en el Recinto Ferial, una cita de nueve horas de música que ha tenido como gran reclamo a Rvfv, uno de los nombres más reconocibles de la escena urbana española.

El evento, concebido como una despedida del curso académico, ha arrancado a las 22.00 horas y se ha prolongado hasta las 07.00 de la mañana, con una programación continua en la que se han alternado DJs, artistas locales y el concierto del cantante almeriense. La respuesta del público ha confirmado el tirón de este tipo de propuestas entre los jóvenes de Cáceres y de otras localidades extremeñas, que han llenado el recinto para celebrar el final de los exámenes universitarios.

Una noche de música urbana

La actuación de Rvfv, nombre artístico de Rafael Ruiz, ha sido el momento más esperado de la noche. El artista ha llegado a Cáceres tras el lanzamiento de su último sencillo, "TikiTaka", y con un repertorio marcado por algunos de sus temas más populares, como "Mirándote", "Prendío" o "Yo No Sé". Su presencia ha situado la fiesta entre las primeras grandes convocatorias musicales del verano en la ciudad.

Junto a él, la noche también ha contado con la participación de varios DJs y artistas locales, entre ellos DJ Pavón, que ha vuelto a conectar con el público cacereño después de sus recientes actuaciones en distintos eventos de la ciudad. La mezcla de nombres nacionales y de la escena local ha permitido mantener el ritmo durante toda la madrugada.

El Recinto Ferial, punto de encuentro

El Recinto Ferial se ha convertido durante la noche en el gran punto de encuentro de los estudiantes. La cita no solo ha servido para despedir los exámenes, sino también para abrir de forma simbólica el calendario festivo del verano joven en Cáceres, con una propuesta pensada para un público universitario pero abierta también al público general.

La afluencia de 3.500 asistentes ha dejado una de las imágenes más multitudinarias de este final de curso en la ciudad. Entre música urbana, sesiones de DJ y ambiente festivo, Cáceres ha vivido una noche marcada por las ganas de celebrar después de semanas de exámenes, bibliotecas y apuntes.

La fiesta ha terminado ya con la luz del día, después de nueve horas de programación ininterrumpida y con el Recinto Ferial convertido en una pista de baile para miles de jóvenes.