Cómo viajar de Cáceres a Irún

La estación de autobuses de Cáceres forma parte de la memoria reciente de la ciudad. Antes de instalarse en la calle Túnez, ocupó un enclave muy distinto, en la calle Gil Cordero, frente a la gasolinera de Mirat, en los terrenos donde más tarde se levantaría el edificio Europa. Aquel traslado marcó un cambio importante en la forma de entender las comunicaciones por carretera en la capital cacereña.

La actual estación fue inaugurada el 9 de febrero de 1987. Entonces, aquel emplazamiento quedaba prácticamente a las afueras. La zona no tenía el desarrollo residencial que presenta hoy y los accesos eran mucho más limitados. Con el paso de los años, sin embargo, el entorno ha cambiado por completo. La calle Túnez, la avenida Juan Pablo II, la estación de tren, la estación de autobuses, las nuevas promociones de viviendas y los servicios próximos han acabado integrando este espacio dentro de la ciudad.

El traslado desde Gil Cordero no fue sencillo. La nueva ubicación se percibía al principio como alejada y arriesgada. El cambio supuso una transformación para viajeros, empresas de transporte, trabajadores y conductores, acostumbrados durante años al funcionamiento de la antigua estación.

Con el tiempo, aquella decisión ha terminado por consolidarse. Lo que en 1987 parecía un punto apartado se ha convertido en una de las zonas con mayor movimiento urbano de Cáceres. La estación ha dejado de ser una instalación periférica para funcionar como una de las principales puertas de entrada y salida de la ciudad.

El crecimiento de Nuevo Cáceres y la expansión hacia el eje de Juan Pablo II han reforzado ese papel. Hoy la estación convive con bloques residenciales, equipamientos, centros educativos, parques, comercios y conexiones hacia otras zonas de la ciudad.

El recuerdo de Gil Cordero

La historia de la estación actual no se entiende sin la anterior. En 1963 se inauguró la estación de autobuses de la calle Gil Cordero, en el espacio donde hoy se levanta el edificio Europa. Aquel edificio contaba con andenes, taquillas, consigna, sala de equipajes, oficina de información, botiquín, estanco, librería y bar.

Durante más de dos décadas fue un punto clave en la movilidad de Cáceres. Desde allí salían y llegaban autobuses que conectaban la capital con distintos municipios de la provincia y con otros destinos. Su ubicación, cercana al centro urbano, hizo que formara parte de la vida cotidiana de varias generaciones de viajeros.

La demolición de aquellas instalaciones y el posterior desarrollo del edificio Europa cambiaron por completo la imagen de esa parte de la ciudad. Donde antes hubo una estación de autobuses, hoy permanece un bloque residencial y comercial que también forma parte de la memoria urbana cacereña.

La relación de Cáceres con el transporte de viajeros por carretera es anterior incluso a sus estaciones modernas. A comienzos del siglo XX ya existían líneas que conectaban la ciudad con otros puntos de la provincia. Una de las referencias históricas más destacadas es la línea entre Cáceres y Trujillo, inaugurada el 15 de diciembre de 1907.

Aquellos primeros vehículos poco tenían que ver con los autocares actuales. Transportaban a un número reducido de viajeros, admitían equipaje limitado y circulaban a velocidades que hoy parecen impensables. Sin embargo, representaron un avance decisivo en la conexión entre ciudades y comarcas.

Con los años, las empresas de transporte fueron ampliando servicios, rutas y frecuencias. Los autobuses se hicieron habituales en las carreteras extremeñas y Cáceres necesitó infraestructuras capaces de ordenar ese movimiento creciente de viajeros.

Aunque el edificio de la calle Túnez permanece en la misma ubicación desde 1987, la estación no es la misma que se inauguró entonces. Sus instalaciones han ido adaptándose a las nuevas necesidades del transporte. A los andenes iniciales se han sumado espacios cubiertos, zonas de mantenimiento, servicios logísticos, lavado, carburante y áreas destinadas al funcionamiento diario de las empresas.

Ese cambio ha permitido que buena parte del movimiento de autobuses se resuelva dentro del propio recinto. Los vehículos pueden repostar, lavarse o atender pequeñas incidencias sin trasladar esas operaciones a otros puntos de la ciudad. Es una actividad intensa, pero en gran medida silenciosa para el resto de Cáceres. También han cambiado los usuarios. La estación ha tenido que adaptarse a nuevas formas de viajar, a la información digital, a la conectividad y a servicios que hoy se consideran básicos, como el acceso a internet o la mejora de los espacios de espera.

La estación de autobuses no es solo un lugar de paso. Es también un espacio de despedidas, llegadas, esperas y rutinas. Por sus andenes han pasado estudiantes, trabajadores, familias, viajeros ocasionales y vecinos de toda la provincia. Su historia resume, en parte, la evolución de Cáceres: de la ciudad que concentraba sus comunicaciones en Gil Cordero a la que se ha ido abriendo hacia Juan Pablo II, la calle Túnez y el sur urbano.

El traslado de 1987, visto en perspectiva, anticipó el crecimiento de una zona que con el tiempo ha dejado de ser periferia. Hoy la estación permanece como una infraestructura esencial y como un testigo de cómo Cáceres ha cambiado su mapa, sus accesos y su manera de moverse.

Fotogalería | La estación de autobuses de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

A su alrededor, todo un gran complejo comercial con distintos sectores desde el alquiler de vehículos a los tatuajes, pasando por arte funerario con lápidas y panteones, hasta los mármoles y granitos para las encimeras de cocina y los revestimientos sin olvidar la Cafetería Al Punto, totalmente renovada y que ofrece buen servicio de desayunos y menús. En su día y a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se llevó a cabo la digitalización de varias estaciones de autobuses de Extremadura, entre ellas la de Cáceres y las de Badajoz, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Navalmoral de la Mata, con implantación de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano y con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y digitalización de las estaciones de autobuses.

En su interior, mucho movimiento de viajeros, con zonas de información, venta de billetes, la consigna, la paquetería, los despachos, dirección, administración, el punto de información al turismo y un abanico de destinos, desde Madrid, Sevilla, Badajoz, sin olvidar Irún. Al final, la estación no es solo un edificio de andenes, taquillas y horarios. Es un lugar donde Cáceres se despide y se reencuentra cada día; donde una maleta puede traer una vuelta a casa, una visita esperada o el comienzo de otro camino. Entre el ruido de los motores, el café temprano y los paneles de destinos, la ciudad mantiene aquí una de sus puertas más vivas: esa frontera cotidiana desde la que se sale al mundo y a la que siempre se puede regresar.