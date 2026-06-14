La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso

Carmela Rico, antigua profesora del Colegio de Educación Especial Proa de Cáceres, fue la mujer fallecida este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la A-66, a la altura de la localidad pacense de Torremejía. Tenía 81 años y viajaba junto a su marido, Santos Chaso, que fue director del mismo centro educativo y antiguo gerente del extinto Cáceres CB. Él resultó herido grave en el siniestro, registrado en el kilómetro 630 de la autovía, en sentido norte.

Carmela Rico era natural de Valladolid, pero había desarrollado buena parte de su vida en Cáceres. Estuvo prácticamente toda su carrera profesional vinculada a Proa, un centro de referencia en la atención a niños con discapacidad, y posteriormente se trasladó a la Universidad Laboral, también junto a Santos Chaso, donde se jubiló. Según han contado fuentes cercanas a la familia, el matrimonio regresaba a Cáceres desde La Antilla, donde había pasado unos días en la playa.

Salida de vía

El accidente se produjo a las 17.43 horas del sábado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Extremeño de Salud, con una unidad medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico, además de bomberos y una patrulla de la Guardia Civil. Ambos fueron trasladados al Hospital de Mérida, aunque ella falleció al llegar al centro hospitalario.

Santos Chaso, por su parte, ingresó en estado grave y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque su situación ha mejorado en las últimas horas, según las mismas fuentes. El siniestro se produjo tras una salida de vía y todavía se desconocen las causas que pudieron provocar el accidente.

Una vida dedicada a la enseñanza

Carmela Rico había dedicado buena parte de su vida profesional a trabajar con niños con discapacidad. Personas que compartieron trayectoria con ella recuerdan que creó un método de lectoescritura llamado "Vivencias", pensado para ayudar a leer y escribir a niños de entre 4 y 7 años.

"Carmela era un amor, una persona entrañable, muy cariñosa y siempre sonriente", han señalado, apenadas, personas allegadas a la familia.

La familia se encuentra todavía a la espera de la autopsia para poder velar el cuerpo y celebrar el entierro, que previsiblemente tendrá lugar este lunes en Cáceres.