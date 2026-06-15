El alcalde de Cáceres abre la batalla legal por la Cruz de los Caídos y se planta ante el Gobierno: "No la vamos a quitar"

"Es una cacicada del Gobierno de Pedro Sánchez. No vamos a quitar la Cruz de los Caídos". Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, ha comparecido este lunes de urgencia para anunciar a los medios de comunicación que el ayuntamiento ya ha interpuesto un recurso administrativo y de reposición contra la inclusión del monumento de la plaza de América en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

El regidor ha asegurado que el equipo de gobierno va a "pelear hasta el final" para evitar la retirada del monumento y ha pedido dos cuestiones en el recurso: que se declare nula la resolución dictada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y que se acuerde la suspensión cautelar de las medidas que dan al consistorio un plazo de tres meses para ejecutar la retirada.

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. / E. P.

"Desde el principio he dicho que vamos a pelear hasta el final y así lo estamos haciendo. En Cáceres la cruz no se va a tocar mientras el Partido Popular esté en el gobierno de la ciudad", ha afirmado Mateos, acompañado por buena parte de su equipo de gobierno.

"Una auténtica chapuza"

El alcalde ha cargado con dureza contra el procedimiento seguido por el Gobierno central, al que ha acusado de actuar con una "chapuza improvisada" y de querer "generar problemas donde no los hay". Según ha defendido, la retirada de la Cruz de los Caídos "no existe como problema ni como debate social" en la ciudad y responde, a su juicio, a una estrategia política para desviar la atención de otros asuntos.

Mateos ha explicado que el recurso se apoya en argumentos de forma y de fondo. En primer lugar, ha sostenido que la resolución inicial fue dictada por un órgano "manifiestamente incompetente" y que, en lugar de resolver el recurso de alzada presentado entonces por el ayuntamiento, el ministerio optó por dictar una nueva resolución en mayo, esta vez firmada por el secretario de Estado.

El regidor también ha denunciado que el acuerdo de incoación del expediente no se notificó a la Junta de Extremadura y que la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática no habría emitido, según el ayuntamiento, el informe que debía incorporarse tras las alegaciones municipales.

Los argumentos del ayuntamiento

En cuanto al fondo, Mateos ha defendido que la Cruz de los Caídos "no reúne ni uno solo de los requisitos" para ser incluida en el catálogo de bienes contrarios a la Ley de Memoria Democrática. El alcalde ha recordado que en 1984 el pleno del Ayuntamiento de Cáceres acordó sustituir la inscripción original por otra que dice: "La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria".

A juicio del equipo de gobierno, ese cambio permitió "descontextualizar" el monumento y alejarlo de cualquier reconocimiento a la dictadura. Además, Mateos ha destacado que la cruz cuenta con protección integral en el Plan General Municipal, una figura que, según ha indicado, afecta a sus características arquitectónicas, a su forma de ocupar el espacio y a los elementos que contribuyen a singularizarla dentro de la trama urbana.

El alcalde ha acusado al Gobierno central de ignorar los informes jurídicos de la secretaría general y los informes técnicos de la oficina de desarrollo urbano aportados por el consistorio. "No se ha rebatido ni un solo punto de lo que argumentó este ayuntamiento", ha señalado.

Posible recurso ante la Audiencia Nacional

Mateos ha advertido además de que, si el recurso de reposición es desestimado, el ayuntamiento acudirá a la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. "Vamos a dar la batalla hasta el final para que la cruz no se toque", ha insistido.

El alcalde también ha dejado abierta la puerta a movilizaciones ciudadanas si el proceso avanza. "Si tenemos que salir a la calle, lo haremos, pero ahora estamos en la fase de recursos, que es lo que toca", ha apuntado. En cualquier caso, ha subrayado que confía en la justicia y no en el Gobierno central, al que ha acusado de actuar de forma "arbitraria".

Mateos pide al PSOE que se posicione

La comparecencia ha tenido también un marcado tono político. Mateos ha pedido al PSOE de la ciudad de Cáceres y a su portavoz municipal, Belén Fernández, que aclaren públicamente su posición sobre el futuro de la Cruz de los Caídos. "Quiero saber si está con los cacereños, con aquellos que queremos mantener un símbolo que no es franquista en la ciudad de Cáceres, o si está con Pedro Sánchez", ha dicho.

El alcalde ha afirmado que la defensa del monumento no responde a una cuestión ideológica, sino a una "convicción" y a lo que, según ha asegurado, le trasladan los vecinos en la calle. "Vecinos de derechas, de izquierdas, de centro. Para mí no hay vecinos de colores políticos. Para mí son todos vecinos de Cáceres", ha recalcado.

Mateos ha cerrado su intervención insistiendo en que la Cruz de los Caídos forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y que muchos cacereños la identifican como un punto de referencia urbano, especialmente por su ubicación en la plaza de América. "La inmensa mayoría de los cacereños no vemos en la cruz un vestigio franquista. Vemos un elemento de nuestra ciudad", ha concluido.