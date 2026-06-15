Aldea Moret quiere pasar de las promesas a los hechos tras años de abandono en Cáceres: “No queremos solo parches temporales”

"Lo que necesita Aldea Moret no es un arreglo puntual, sino una atención constante". La frase resume una sensación extendida en una barriada con memoria minera e identidad propia, marcada durante años por una mezcla de promesas incumplidas y sensación de abandono. Para sus vecinos, la mejora no se mide por intervenciones aisladas, sino por una respuesta estable a cuestiones muy concretas: viviendas dignas, limpieza, seguridad, empleo, servicios y espacios públicos cuidados.

Ese diagnóstico ha vuelto ahora a la mesa municipal. El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado recientemente un Plan de Actuación Integral para Aldea Moret, una hoja de ruta que pretende coordinar medidas sociales, educativas, urbanas, económicas y de convivencia. "Está bien que haya un plan en marcha, pero tiene que servir para algo más que para salir en los papeles", resume Carmen Soria, una de sus residentes. "Aquí se arregla una cosa un día y luego pasan meses sin que vuelva nadie. Lo que pedimos es que se mantenga y llegue también a las zonas que más lo necesitan", añade.

La propuesta municipal parte precisamente de esa necesidad de abordar la barriada en su conjunto. No se trata de intervenir sobre un único punto, sino de ordenar una respuesta más amplia a demandas que llevan años acumulándose.

La aprobación supone un primer paso, aunque el verdadero recorrido dependerá de que esa intención se traduzca en medidas concretas y sostenidas. Por el momento, en la barriada ya se observan algunas actuaciones en marcha. Desde hace varias semanas se están realizando trabajos de asfaltado en varias de sus calles principales y la presencia de maquinaria en distintos puntos ha hecho visible una intervención que los vecinos reciben como necesaria, aunque insisten en que no debe quedarse en una mejora puntual.

Maquinaria y vallas de obra durante los trabajos de asfaltado en las calles de Aldea Moret. / Gonzalo Lillo

Carencias del día a día

Ese movimiento en la calle conecta directamente con una de las demandas más repetidas: el estado del espacio público. Limpieza, asfaltado, solares abandonados, alumbrado... "Hay aceras y calles que necesitan arreglo desde hace mucho tiempo», apunta Vicente Jiménez, un vecino que lleva décadas instalado en la barriada. "Para la gente mayor o para quien va con un carrito, no es solo una molestia; es un problema del día a día", advierte.

La falta de mantenimiento aparece como una de las quejas más repetidas. «Hay desperfectos, zonas mal iluminadas y espacios que llevan demasiado tiempo esperando un repaso», explica María Cantero, otra de sus residentes.

También la vivienda aparece entre las preocupaciones. Algunos inmuebles presentan problemas de conservación y los residentes reclaman que cualquier plan de mejora tenga en cuenta también las condiciones en las que viven muchas familias. "Hay casas que necesitan arreglo, fachadas deterioradas y bloques que llevan años esperando una solución", apunta Cantero.

Pérdida de actividad

A estas reivindicaciones se suman las necesidades de jóvenes, mayores y familias. La pérdida de comercio cotidiano es otro síntoma del desgaste que perciben en la barriada. Algunos vecinos recuerdan una Aldea Moret con más actividad en la calle, más negocios abiertos y más vida alrededor de sus plazas y calles.

"Antes había mucho más movimiento. Ahora tenemos que desplazarnos al centro para casi todo", explica Teresa Romero, vecina de la avenida de la Constitución, la vía con más tránsito de la barriada y donde todavía se concentra buena parte del pequeño comercio. A su juicio, recuperar locales, apoyar pequeños negocios y mejorar la conexión con el resto de Cáceres también debería formar parte de la respuesta integral que reclaman muchos de sus vecinos.

Vivir como el resto

La iniciativa también abre una oportunidad para una zona que quiere dejar de ser mirada solo desde sus carencias y reivindicar también su historia y sus posibilidades de futuro. La barriada conserva una identidad propia dentro de Cáceres, ligada a su pasado minero, a su memoria obrera y a una vida vecinal que sus residentes consideran poco reconocida. "De Aldea Moret se habla muchas veces solo para lo malo, pero aquí hay familias de toda la vida y gente que quiere que el barrio mejore", asegura Soria.

Calles en mal estado en Aldea Moret. / E.P.

Esa sensación se repite en el barrio, que pide inversiones, pero también más atención. Sus vecinos no reclaman solo obras en las calles, sino servicios, actividad y espacios cuidados para vivir en las mismas condiciones que otras zonas de Cáceres. "Nos sentimos abandonados", explica Cantero. "Aquí vive mucha gente mayor, familias y jóvenes, y necesitamos los mismos servicios y el mismo cuidado que cualquier otra parte de Cáceres", subraya. Para los vecinos de Aldea Moret, el verdadero reto ahora será que las medidas aprobadas se conviertan en mejoras reales para el barrio.