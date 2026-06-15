Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Alzad la mirada, pero con los pies en Arguineguín"

Las dos partes del titulo de la columna, creo que son el mejor resumen de todo lo que ha dicho el Papa León en este su primer viaje apostólico a España.

En la vigilia con la los jóvenes, después de hablar un poco de sus santos preferidos, nos lanzó un mensaje con una potente carga de profundidad, "quiero encomendaros una gran misión, ¡atención! Quiero que seais humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias sin rostros fiables, personas que buscan la justicia, que desean una vida honesta y recta... sed humanos como lo es Cristo, el hombre perfecto... ¡Vosotros podéis cambiar la historia! ¡Sed chispa de una humanidad nueva!" Lo he escrito con sus palabras porque mejor no lo se decir.

El acontecimiento histórico de su presencia en el Congreso de los Diputados, tuvo también su aquel, es histórico porque nunca había sucedido aquí, pero tampoco se puede decir que sea rara la presencia de un papa en sitios como este. Lo raro vino después. Creo que todos sabíamos lo que León iba a decir, defensa a ultranza de la vida, derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, y pedir respeto y moderación a la hora de defender las ideas políticas de cada grupo. Lo tuvo que hacer bien porque senadores y diputados le dedicaron ¡siete minutos! de aplausos. O sea que estaban de acuerdo con lo que Prevost les había dicho ¿o no?. Hasta los leones de la entrada creo que se miraron sorprendidos.

Al final, recibió en visita privada a seis victimas de los abusos sexuales de la Iglesia en España; las distintas asociaciones manifestaron su protesta, pero no hubo mas. Bueno si, León no habló del tema el en Congreso, pero sí lo hizo en su intervención en la sede de la Conferencia Episcopal; con fuerza y con claridad, expuso la necesidad de hacer frente a esta plaga, con justicia, reparación y prevención.

En Arguinegín el papa ha gritado que "la dignidad humana no depende del pasaporte de las personas", llamada directa a los políticos para que se aclaren a la hora de organizar lo que haya que organizar, pero lo primero es lo primero, "hay que acoger al que llega".

La crudeza de los sentimientos en muchos de los testimonios escuchados, la espectacularidad de la eucaristía de la Sagrada Familia, la bendición de la torre de Jesucristo, y la respuesta de la gente han sido otros sucesos destacables.

El Papa se fue, dejó claro su mensaje, ahora, queda mucho por hacer, el camino está marcado, no dejes de hacer lo que de ti depende.