Los 40 años como bombero de Juan Pastor, jefe de guardia en Cáceres: "Me voy con las mismas ganas con las que entré"

Juan Pastor ha dedicado 40 años al Sepei, los mismos que cumple ahora el Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación de Cáceres. La fecha tiene algo de círculo cerrado. El próximo 30 de junio llegará oficialmente al final de su etapa operativa y activa dentro del cuerpo, aunque él lo dice con la prudencia de quien ha vivido siempre pendiente del aviso inesperado: hasta ese día, si el servicio lo necesita, seguirá disponible.

Se despide como jefe de guardia, pero sobre todo como bombero. "Como operativo, ya no puedo atenderos. Como bombero, pues me imagino que siempre. Un bombero seguirá siendo bombero aunque se jubile", ha resumido en un mensaje de agradecimiento enviado a los medios de comunicación.

Juan Pastor recibe un reconocimiento con motivo del aniversario del Centro 112 Extremadura. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Su historia profesional empezó desde abajo, en la primera promoción del servicio provincial. Primero fue bombero en Plasencia, después jefe de parque durante 16 años y, desde 2022, jefe provincial de guardia. También ha ejercido como instructor de bomberos especializado en incendios estructurales, una disciplina a la que se ha dedicado desde 2009. En cuatro décadas ha visto cambiar por completo la emergencia en la provincia: de un servicio con cuatro parques (Cáceres, Plasencia, Coria y Navalmoral) a una red más amplia, con siete parques y el de Guadalupe próximo a abrir.

Miles de salidas

Pastor no se atreve a poner una cifra exacta a las intervenciones en las que ha participado. Son demasiadas. "Por miles, seguro", admite. No solo incendios, aunque esa sea la imagen más inmediata del oficio. En su memoria se mezclan accidentes de tráfico, rescates de personas, rescates de animales, inundaciones, derrumbes y todo tipo de siniestros. Durante su etapa en Plasencia, recuerda, los equipos eran mucho más reducidos y el jefe de parque salía prácticamente a todo.

Aun así, cuando habla de riesgo, no lo hace desde la épica, sino desde la técnica. Pastor defiende que el bombero no se caracteriza por lanzarse sin medir, sino por saber leer la emergencia. "Los bomberos estamos obligados a proteger nuestra vida primero porque solo tengo una, y segundo, porque la vida del ciudadano depende de la mía", explica. Esa frase resume una manera de entender el oficio: ayudar, sí, pero con formación, medios y criterio.

También ha vivido la evolución de una profesión que en los años 80, reconoce, se afrontaba con menos preparación y menos recursos. "En el año 86, cuando yo empecé, los bomberos corríamos un riesgo desmedido. No teníamos conocimiento ni la preparación que tenemos hoy en día", recuerda. Por eso insiste en la importancia de estudiar, actualizarse y no dejar de formarse. De hecho, asegura que se ha pasado "40 años estudiando" por la velocidad con la que han avanzado las técnicas y la tecnología en el mundo de la emergencia.

El altavoz de la prevención

En su despedida, Juan Pastor ha querido dirigir una parte especial de su agradecimiento a los medios de comunicación. Ha destacado su papel para informar de forma objetiva y, muchas veces, en tiempo real sobre siniestros que pueden resultar determinantes para la ciudadanía. Pero también ha subrayado otra función: la prevención.

"¿Cuántas veces hemos requerido, hemos llamado y no habéis dudado ni lo más mínimo en lanzar mensajes de prevención a la población?", ha señalado. El Sepei realiza campañas en colegios, institutos y asociaciones, pero Pastor reconoce que la capacidad de llegada de los medios es difícil de igualar. "Sois el altavoz y la correa de transmisión hacia el ciudadano", ha agradecido.

Un nuevo tiempo

Ahora se abre otro tiempo. Pastor reconoce que no sabe del todo cómo será la jubilación, porque "nunca" se ha jubilado antes. Habla de dedicar más tiempo a su familia, a su mujer, a sus hijos y a dos nietos que llegarán entre octubre y noviembre. También de escuchar música, leer libros y recuperar espacios que durante años quedaron ocupados por la lectura técnica.

Su último acto público tuvo lugar en la procesión de Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres, el pasado 21 de abril. Durante el recorrido, se le ofreció copresidir el cortejo junto a Joaquín Floriano, mayordomo de la Cofradía de la patrona de la ciudad.

Se marcha con nostalgia, pero sin sensación de vacío. "Creo que es una suerte finalizar tu vida profesional con las mismas ganas con las que entré, incluso con más", afirma. Los conocimientos, dice, seguirán ahí. Y quizá también esa forma de mirar una emergencia que ya no se pierde. Aunque el uniforme quede atrás, Juan Pastor seguirá siendo bombero.