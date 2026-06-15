Cáceres acoge un curso internacional sobre los vínculos jurídicos entre Europa y América

Cáceres acoge desde este lunes, 15 de junio, el Curso Internacional de Estudios Jurídicos Avanzados, una estancia organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura (RAJyLEX) que analizará la cultura jurídico-política hispánica como fruto del mestizaje entre Europa y América. La actividad se prolongará hasta el 25 de junio y tendrá como directores a Sixto Sánchez-Lauro y Manuel Andreu Gálvez.

El programa comenzará con una recepción institucional de los alumnos mexicanos en la sede de la Academia, en el Colegio Notarial de Extremadura, y con la conferencia inaugural del periodista y académico José Julián Barriga Bravo, bajo el título Vínculos y relaciones de Extremadura con América: un patrimonio común compartido. La jornada incluirá además una visita guiada a la ciudad monumental y una recepción en el Ayuntamiento de Cáceres por parte del alcalde, Rafael Mateos.

El curso suma 85 horas de formación, de las que 35 estarán dedicadas a contenidos teóricos y 50 a conocimientos prácticos. A lo largo de la estancia se impartirán 14 módulos docentes sobre historia del Derecho, América Hispana, investigación jurídica, inteligencia artificial, Derecho civil, constitucionalismo iberoamericano, Derecho penal, Unión Europea, geopolítica y la Escuela de Salamanca.

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Además de Cáceres, el itinerario llevará a los participantes a Plasencia, Cuacos de Yuste, Almendralejo, Mérida, Guadalupe, Medellín y Trujillo, con visitas a espacios como el Monasterio de Yuste, el Museo de Cáceres, el Palacio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Archivo Histórico Provincial o el Real Monasterio de Guadalupe.