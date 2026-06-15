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Cáceres acoge un curso internacional sobre los vínculos jurídicos entre Europa y América

El curso, que se celebra en Cáceres hasta el 25 de junio, abordará 14 módulos docentes sobre Derecho, geopolítica y la Escuela de Salamanca, entre otros temas.

Imagen de archivo de un curso celebrado en Cáceres.

Imagen de archivo de un curso celebrado en Cáceres. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres acoge desde este lunes, 15 de junio, el Curso Internacional de Estudios Jurídicos Avanzados, una estancia organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura (RAJyLEX) que analizará la cultura jurídico-política hispánica como fruto del mestizaje entre Europa y América. La actividad se prolongará hasta el 25 de junio y tendrá como directores a Sixto Sánchez-Lauro y Manuel Andreu Gálvez.

El programa comenzará con una recepción institucional de los alumnos mexicanos en la sede de la Academia, en el Colegio Notarial de Extremadura, y con la conferencia inaugural del periodista y académico José Julián Barriga Bravo, bajo el título Vínculos y relaciones de Extremadura con América: un patrimonio común compartido. La jornada incluirá además una visita guiada a la ciudad monumental y una recepción en el Ayuntamiento de Cáceres por parte del alcalde, Rafael Mateos.

El curso suma 85 horas de formación, de las que 35 estarán dedicadas a contenidos teóricos y 50 a conocimientos prácticos. A lo largo de la estancia se impartirán 14 módulos docentes sobre historia del Derecho, América Hispana, investigación jurídica, inteligencia artificial, Derecho civil, constitucionalismo iberoamericano, Derecho penal, Unión Europea, geopolítica y la Escuela de Salamanca.

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Además de Cáceres, el itinerario llevará a los participantes a Plasencia, Cuacos de Yuste, Almendralejo, Mérida, Guadalupe, Medellín y Trujillo, con visitas a espacios como el Monasterio de Yuste, el Museo de Cáceres, el Palacio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Archivo Histórico Provincial o el Real Monasterio de Guadalupe.

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