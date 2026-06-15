Cita internacional
Cáceres acoge un curso internacional sobre los vínculos jurídicos entre Europa y América
El curso, que se celebra en Cáceres hasta el 25 de junio, abordará 14 módulos docentes sobre Derecho, geopolítica y la Escuela de Salamanca, entre otros temas.
Cáceres acoge desde este lunes, 15 de junio, el Curso Internacional de Estudios Jurídicos Avanzados, una estancia organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura (RAJyLEX) que analizará la cultura jurídico-política hispánica como fruto del mestizaje entre Europa y América. La actividad se prolongará hasta el 25 de junio y tendrá como directores a Sixto Sánchez-Lauro y Manuel Andreu Gálvez.
El programa comenzará con una recepción institucional de los alumnos mexicanos en la sede de la Academia, en el Colegio Notarial de Extremadura, y con la conferencia inaugural del periodista y académico José Julián Barriga Bravo, bajo el título Vínculos y relaciones de Extremadura con América: un patrimonio común compartido. La jornada incluirá además una visita guiada a la ciudad monumental y una recepción en el Ayuntamiento de Cáceres por parte del alcalde, Rafael Mateos.
El curso suma 85 horas de formación, de las que 35 estarán dedicadas a contenidos teóricos y 50 a conocimientos prácticos. A lo largo de la estancia se impartirán 14 módulos docentes sobre historia del Derecho, América Hispana, investigación jurídica, inteligencia artificial, Derecho civil, constitucionalismo iberoamericano, Derecho penal, Unión Europea, geopolítica y la Escuela de Salamanca.
Además de Cáceres, el itinerario llevará a los participantes a Plasencia, Cuacos de Yuste, Almendralejo, Mérida, Guadalupe, Medellín y Trujillo, con visitas a espacios como el Monasterio de Yuste, el Museo de Cáceres, el Palacio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Archivo Histórico Provincial o el Real Monasterio de Guadalupe.
- El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres