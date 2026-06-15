«Cuando las empresas triunfan, nosotros también lo hacemos»

¿Qué supone para Ibercaja formar parte como miembro Premium del Club 18/99 de la Cámara de Comercio de Cáceres?

Para Ibercaja, formar parte del Club 18|99 de la Cámara de Comercio de Cáceres como miembro Premium supone consolidar su posicionamiento estratégico como entidad referente para las empresas en Extremadura, accediendo al máximo nivel de influencia y visibilidad empresarial en la provincia.

La membresía Premium otorga para nosotros ventajas estratégicas y operativas clave:

Liderazgo regional: Refuerza el compromiso de la entidad bancaria con el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Respaldo de marca: Vincula directamente a Ibercaja con la máxima distinción corporativa de la Cámara de Comercio.

Alianzas comerciales: Facilita el acceso directo a una red consolidada de más de un centenar de corporaciones locales.

Generación de sinergias: Abre canales para detectar de forma temprana las necesidades financieras del tejido empresarial local

Acompañamiento institucional: Trato personalizado para impulsar proyectos de colaboración público-privada.

¿Qué papel cree que deben desempeñar las entidades financieras en el crecimiento de las empresas cacereñas?

Extremadura dispone de un ecosistema financiero casi perfecto. Somos muchas las entidades que competimos con honestidad por dar servicio a las empresas cacereñas, sin que exista un liderazgo claro.

Las entidades financieras son el motor de tracción y sostenibilidad estratégico para el tejido empresarial de Cáceres. En una provincia caracterizada por el predominio de microempresas y autónomos en los sectores agroalimentario, turístico y de servicios, la banca debe evolucionar de un rol de simple proveedor de crédito a un socio estratégico e integral.

¿Cuáles son ahora mismo las principales necesidades que detectan en las pymes y autónomos de la provincia?

Pues como coinciden normalmente todos los empresarios cuando hablamos con ellos, los principales desafíos a los que se enfrentan la empresa en Extremadura son la escasez de mano de obra cualificada, el exceso de burocracia y normativa, la necesidad de seguir mejorando con su transformación digital o el importante absentismo que a veces sufren, entre otros.

Ibercaja en Extremadura tiene el ambicioso RETO de convertirse en proveedor de referencia de todas las empresas extremeñas, acompañándolas con gestores especializados distribuidos por todas las comarcas, ofreciendo soluciones adaptadas sea cual sea el sector, tamaño o localización.

Apostamos por la cercanía, de persona a persona, pero con la seguridad de contar con el respaldo de un proyecto financiero con una escala suficiente para competir a todos los niveles de innovación y eficacia.

¿De qué manera puede contribuir Ibercaja a impulsar proyectos empresariales, innovación o relevo generacional en Cáceres?

Nuestra misión es hacerlo mejor que los demás, y mostrar a los extremeños que somos su mejor opción, dando un servicio cercano y amable, profesional, experto, innovador y muy comprometido, poniendo en valor la singularidad que comentaba anteriormente, que además de nuestro ayuda y servicio global financiero a nuestros clientes, el 100% de nuestro beneficio revierte en la sociedad extremeña, a través de Fundación Ibercaja y de Fundación CB.

Efectivamente, las empresas se enfrentan a retos como la innovación, la digitalización, la captación y retención de talento, la optimización financiera… Son retos que abren, al mismo tiempo, grandes oportunidades para las empresas y, en este sentido, es necesario acometer inversiones para abordar los cambios que ayuden a empresas y autónomos a continuar siendo competitivos, crecer y que su negocio se adapte a las exigencias y necesidades actuales de los clientes.

En Ibercaja no solo queremos ser el banco que les proporciona una cuenta o un crédito. Queremos entender su riesgo para acompañarles en su crecimiento. Y queremos que nos sientan cerca, porque cuando las empresas triunfan, nosotros también lo hacemos. Como decimos en Ibercaja, son pymes, empresas y autónomos que nos mueven.

¿Qué valor añadido aporta un foro como el Club 18/99 para conectar empresas, instituciones y entidades financieras?

El Club 18/99 aporta un valor añadido crucial al actuar como un ecosistema de confianza y neutralidad que reduce la distancia burocrática y comercial entre empresas, administraciones públicas y entidades financieras. Fomenta de forma transversal las alianzas estratégicas entre empresas locales de distintos sectores económicos, incrementando su tamaño y competitividad.