Gran susto en la calle Viena de Cáceres: vuelca un coche al chocar con otro que estaba aparcado

Un accidente aparatoso, pero sin heridos, ha sorprendido este lunes a los vecinos de la calle Viena de Cáceres. Un turismo ha terminado volcado de lado en plena calzada después de colisionar con un vehículo que se encontraba estacionado en la zona, según la información facilitada por el Sepei.

La Policía Local ha requerido la presencia de los bomberos para intervenir en el lugar y dar la vuelta al coche, que ha quedado apoyado sobre uno de sus laterales tras el impacto. Pese a la espectacularidad del siniestro, no se han producido daños personales.

Intervención del Sepei

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, que han trabajado para asegurar el vehículo y devolverlo a su posición normal. La actuación ha generado expectación entre los vecinos y viandantes de la zona, donde el coche ha quedado atravesado en la vía tras el vuelco.

Los trabajos para devolver el coche a la normalidad. / Sepei

El siniestro ha ocurrido en una calle con vehículos estacionados solo a uno de los lados de la calzada, lo que ha obligado a actuar con precaución para evitar nuevos daños durante las labores de retirada. La intervención se ha centrado en recuperar la normalidad en la vía y permitir la circulación con seguridad.

Sin heridos

La principal consecuencia del accidente ha sido material. El vehículo ha sufrido daños visibles tras quedar volcado, aunque no ha habido que lamentar heridos. La Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Suceso similar

Este suceso recuerda a otro que ocurrió hace unos meses en la plaza Marrón, donde una conductora provocó un estrepitoso accidente al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz. La diferencia es que en ese caso la conductora estaba ebria.

Ese suceso ocurrió en plena madrugada, a eso de las 2.30 horas. La furgoneta volcó a escasos metros de la entrada a la ciudad monumental. El vehículo cayó desde el arandel de la subida hacia la cuesta de Santa Bárbara hacia la plaza Marrón.

Fotogalería | Aparatoso accidente de tráfico en la plaza Marrón de Cáceres / Cedidas

No hubo daños personales, pero sí al mobiliario urbano. Por ello, la Policía Local de Cáceres procedió a redactar el atestado correspondiente y se dio aviso a los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) para levantar el vehículo. Una vez despejada la zona, se dio aviso a la brigada de obras del ayuntamiento para la reparación del arandel.