"Nos gustan mucho los perros": así se adaptan los bares de Cáceres a la nueva normativa animal

La nueva regulación sobre la entrada de animales de compañía en bares y restaurantes ha colocado a la hostelería ante una escena cada vez más frecuente: clientes que quieren comer con su perro, locales que no tienen claro hasta dónde deben permitirlo y una pegatina más en la puerta para dejarlo todo bien visible. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no obliga a todos los establecimientos a convertirse en espacios ‘pet friendly’, pero sí marca una regla clara: si un bar o restaurante no admite mascotas, debe indicarlo con un distintivo visible desde el exterior.

En Cáceres, la aplicación práctica de esta norma se mueve entre la convivencia, el sentido común y cierto cansancio por la carga burocrática. Dos restaurantes de la ciudad resumen bien ese equilibrio: La Pacheca, donde los perros pueden entrar en determinadas mesas, y Homarus y Nolasco, donde Mariluz Martín distingue entre el comedor interior y la terraza.

La Pacheca

Nacho Tello, de La Pacheca, defiende que cada negocio pueda decidir en función de su espacio, su clientela y su forma de trabajar. «Creo que está bien que cada uno pueda elegir que accedan o no», señala. En su caso, el local es pequeño, pero la filosofía es abierta. «Nos gustan mucho los perros, la verdad», explica.

Nacho Tello. / Carlos Gil

«Otra normativa más, otra pegatina más» Nacho Tello — La Pacheca

La solución que han encontrado es permitir la entrada de mascotas en las mesas situadas junto a la entrada, mientras que el interior queda reservado para clientes sin perro. En la terraza de la plaza de Bruselas no hay problema. Allí, incluso, el recibimiento suele empezar por el animal. «El primero en coger la consumición es el perro, le sacamos un bebedero con agua», cuenta Tello, que bromea con que es «el que mejor, porque no paga».

El hostelero asegura que esta posibilidad no les ha generado conflictos. De hecho, sostiene que no es una situación diaria. «Es muy rara la vez que nos llama alguien preguntando si puede entrar con un perrete», explica. Según su experiencia, quienes salen con mascota suelen estar concienciados y actuar con respeto hacia el resto de clientes. Por eso no lo ve como un problema ni como un reclamo especialmente decisivo para el negocio.

Otra cosa es la obligación de señalizar. Ahí aparece el hartazgo habitual de muchos empresarios ante cada nuevo trámite. «Otra normativa más, otra pegatina más», resume Tello. Aun así, admite que, de cara al cliente, puede ser útil que la norma esté clara antes de entrar.

Homarus y Nolasco

La posición de Mariluz Martín, responsable de Homarus y Nolasco, es distinta, aunque también parte del respeto a los clientes. En Homarus no permite la entrada de mascotas al comedor. «En mi casa tengo mascota, tengo un pequeño perrito, pero entiendo que en un restaurante no», afirma. Su argumento es que hay personas a las que no les agrada comer junto a un animal o que pueden sentirse incómodas.

Mariluz Martin. / E. P.

«Permitimos que haya mascotas en la terraza» Mariluz Martín — Homarus y Nolasco

Para ella, el restaurante debe ser un espacio en el que todos puedan disfrutar «a gusto» y sin molestias. Por eso cree que los perros tienen otros lugares más adecuados, como jardines, campo o espacios abiertos. En Nolasco, en cambio, la terraza sí está abierta a clientes con perro. «Ahí sí les dejo», explica. También allí procuran sacar agua al animal y, cuando es posible, separar algo más la mesa para evitar molestias al resto de comensales, sobre todo si el perro es grande.

Martín no discute la obligación de colocar el distintivo. «Ya me he informado esta mañana y me han dicho que sí, que la tenemos que poner, que es obligatoria», señala. A diferencia de otros hosteleros, resta importancia al trámite. «Otra pegatina más, yo la pongo y ya está», dice. Lo que considera fundamental es que la decisión final siga estando en manos del propietario del local.

Excepciones y sentido común

Aunque Homarus no admite mascotas como norma general, Mariluz Martín recuerda una excepción reciente. Una familia acudió al restaurante con una niña enferma que no quería separarse de su pequeño perro, al que tenía como talismán. El animal iba en un cestito, casi sin verse, y el restaurante permitió su entrada en una zona apartada. «No molestó a nadie y no se enteró nadie de que había una mascota», relata.

Ese caso resume el margen de humanidad que muchos negocios aplican más allá del cartel. La norma obliga a comunicar la decisión, pero la convivencia diaria se resuelve en detalles: el tamaño del local, la actitud del dueño, la sensibilidad del resto de clientes y el criterio del hostelero.

En Cáceres, por ahora, no parece que la entrada de perros en restaurantes haya provocado un conflicto generalizado. Sí ha abierto una conversación que mezcla bienestar animal, libertad empresarial, respeto a los comensales y más burocracia para los bares. Una pegatina en la puerta, al final, será la que diga antes de entrar si el perro también tiene sitio en la mesa.