El Imserso responde al periplo de los 47 mayores cacereños que viajaron sin guía a Lloret de Mar: "Es un caso puntual"

El Imserso ha atribuido a una situación "puntual y excepcional" los problemas denunciados por Jesús Blázquez, un usuario cacereño que viajó el pasado 31 de mayo a Lloret de Mar junto a un grupo de 47 personas de la provincia de Cáceres y que trasladó a este diario las dificultades sufridas durante los traslados de ida y vuelta. La queja hacía referencia a la falta de guía y asistencia en estaciones como Barcelona-Sants y Atocha, lo que, según relató el afectado, provocó esperas, incertidumbre y cansancio entre viajeros de edad avanzada.

El organismo ha respondido ahora que se trata de una incidencia concreta ocurrida en el viaje con salida desde Cáceres el 31 de mayo con destino a Lloret de Mar. Según la información que el Imserso asegura haber recibido de la empresa adjudicataria, en la estación de Barcelona-Sants sí se encontraban los equipos de asistencia previstos para organizar los traslados.

Varios grupos a la vez

No obstante, el Imserso ha reconocido que en ese momento coincidieron varios grupos en el mismo horario, lo que generó una acumulación de viajeros que "pudo dificultar la correcta identificación de algunos de ellos". Esa explicación se refiere al episodio denunciado por Blázquez, quien aseguró que, al llegar a Sants, no había nadie esperando al grupo cacereño y que los viajeros salieron a la calle, donde permanecieron al menos media hora hasta que el conductor de un autobús se hizo cargo de ellos.

El usuario había señalado que, en otros viajes del Imserso realizados anteriormente, siempre había un guía esperando en los puntos de enlace para orientar al grupo. En esta ocasión, la ausencia de esa figura provocó "incertidumbre, retrasos y cansancio" en personas mayores.

Una incidencia en el regreso

Sobre el trayecto de vuelta, realizado el 7 de junio, el Imserso ha indicado que se produjo "una circunstancia imprevista" que afectó al servicio de acompañamiento inicialmente previsto. En ese contexto, según la respuesta oficial, se habilitaron "mecanismos alternativos de coordinación y atención a los usuarios para facilitar su tránsito".

Blázquez, sin embargo, había relatado que al llegar a Atocha tampoco había nadie esperando al grupo. Según su testimonio, los viajeros salieron a la calle y tardaron alrededor de una hora en averiguar dónde se encontraba el autobús que debía traerlos de vuelta a Cáceres. "Todo ello por iniciativa nuestra, pues no nos lo gestionaron desde el Imserso", explicó en la queja que remitió por correo electrónico.

"Una situación excepcional"

El Imserso ha insistido en que lo ocurrido no responde al funcionamiento ordinario del programa. "En todo caso, se trata de una situación excepcional dentro del funcionamiento habitual del programa, en el que, con carácter general, se dispone de servicios de apoyo en los puntos de enlace", ha señalado en su respuesta.

Jesús Blázquez decidió hacer pública su queja con el objetivo de que llegara "al destino adecuado" y se buscaran soluciones. En su escrito, sostuvo que los recortes en gastos "traspasan líneas" que perjudican directamente a los usuarios y lamentó que la falta de acompañamiento afectara especialmente a personas de edad avanzada.

El cacereño también ha presentado una reclamación a través de la página del Imserso. "Me alegro de que se pueda poner, porque veo que esto va en deterioro", señaló tras explicar lo sucedido. Su intención, dijo, era dejar constancia de que los usuarios no se quedan quietos ante este tipo de situaciones.