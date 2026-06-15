Incendio forestal en Cáceres: declarado el nivel 1 porque las llamas acechan a la autovía de Trujillo

Un incendio forestal declarado este lunes en las inmediaciones de Cáceres ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a una infraestructura viaria, en concreto a la autovía A-58 (que conecta a la capital provincial con Trujillo), a la altura del kilómetro 27.

El fuego afecta a una zona de pasto y permanece en fase de extinción con medios del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres. La cercanía de las llamas a la autovía ha llevado a elevar el nivel de vigilancia, aunque por el momento no se ha informado de daños personales.

Medios aéreos y terrestres

En el operativo trabajan una unidad de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. También se han movilizado un helicóptero y dos aviones para actuar sobre la zona afectada y tratar de contener la evolución del incendio.

La activación del nivel 1 se aplica en aquellos casos en los que el incendio puede afectar a bienes o infraestructuras, como ocurre en este caso por la proximidad a la A-58. Los medios continúan desplegados para controlar el fuego y evitar que pueda comprometer la seguridad de la vía.

Por el momento se desconoce si ha sido necesario el corte de la carretera para facilitar la extinción de las llamas.

Otro incendio ya controlado

La tarde también ha dejado otro incendio forestal entre los términos municipales de Torreorgaz y Cáceres, en una zona próxima a Valdesalor. Este segundo fuego, identificado como IF Torreorgaz, ha quedado ya controlado, después de que los medios hayan logrado detener el avance de las llamas al consolidar el perímetro.

En este caso, el nivel 1 ha sido desactivado, aunque el incendio continúa en fase de extinción con medios del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres. En el operativo permanecen dos unidades de bomberos forestales terrestres y un agente del Medio Natural para rematar la zona y evitar posibles reproducciones.