Infame Group prepara Castúo, su nueva apuesta hostelera

Infame Group nació en 2017 fruto de la inquietud profesional de Óscar Hernández, un joven empresario placentino de 32 años que comenzó a interesarse por el ocio nocturno cuando todavía estudiaba en la Universidad de Extremadura. En aquellos primeros años, mientras trabajaba como camarero, empezó a desarrollar una especial habilidad para conectar con el público. Esa capacidad no pasó desapercibida para el empresario con el que trabajaba, que acabó ofreciéndole asociarse con él.

A partir de ahí, el proyecto fue creciendo de forma progresiva. Primero en el ámbito del ocio nocturno y, poco después, con la organización de eventos y la gestión de casetas de feria. Al finalizar sus estudios universitarios, Hernández decidió emprender en su ciudad, Plasencia, y poner en marcha Infame Group, un grupo que reúne distintas propuestas en torno a la hostelería, el ocio y los eventos: Gôspel Lounge, Clab Theater y Mestizo Copas&Terraza.

Gôspel Lounge. / EL PERIÓDICO

Miembro del Club 18/99

El empresario forma parte del Club 18/99 de la Cámara de Comercio de Cáceres, una iniciativa que considera especialmente útil para su futuro empresarial. “Tú puedes hacer muy bien las cosas, pero al final la red de contactos con otros empresarios es muy importante. Lo normal es tirar de los profesionales que conoces para cualquier servicio. Es lo que ahora llamamos networking. Nosotros somos muy jóvenes y es necesario conocer la experiencia de otros profesionales en tu misma situación”, explica.

Uno de los primeros espacios del grupo fue Gôspel Lounge, considerado uno de los precursores del ‘tardeo’ en Plasencia. “Veíamos que las tendencias en el ocio iban a potenciar el horario de tarde”, señala Hernández. Gospel se concibe como un espacio polivalente, con copas, cócteles, fútbol, terraza y la infraestructura necesaria para acoger diferentes tipos de eventos.

El crecimiento del grupo ha ido acompañado también de generación de empleo. Infame Group cuenta actualmente con 25 trabajadores, aunque en función de la temporada y de determinados acontecimientos puede alcanzar hasta 80 contrataciones, especialmente con motivo de ferias y eventos.

Infame Group prepara Castúo, su nueva apuesta hostelera en Plasencia / EL PERIÓDICO

Después llegó Clab Theater, un espacio distribuido en tres plantas. La inferior cuenta con licencia de discoteca, mientras que las superiores están orientadas a eventos y catering. Su versatilidad se completa con una cocina abierta, que permite ampliar las posibilidades del local. Desde su apertura, hace siete años, el espacio ha mantenido un alto nivel de actividad. “Nos dimos cuenta de que el cliente es más selectivo a la hora de salir. No sale tanto como antes, pero cuando lo hace no mira la cartera”, añade Óscar Hernández.

El tercer establecimiento del grupo es Mestizo Copas&Terraza, ubicado en la Plazuela de San Esteban. Se trata de un bar de menor tamaño, pero con una amplia terraza, que complementa la oferta de Infame Group en el centro de Plasencia.

El espíritu emprendedor de Hernández no se detiene ahí. El grupo prepara ahora una nueva propuesta: Castúo, un establecimiento inspirado en el concepto de tasca madrileña, con embutidos ibéricos servidos al corte, conservas, elaboraciones propias y música en directo. Óscar Hernández es el fundador del grupo, que en la actualidad cuenta con otros tres socios: Jorge González, Eduardo Fernández y David Panadero. La nueva apertura refuerza la apuesta de Infame Group por diversificar su oferta y seguir creciendo desde Plasencia con un modelo que combina hostelería, ocio, eventos y experiencia de cliente.