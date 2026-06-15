Así será la necesaria y esperada reforma del santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres

El santuario de la Virgen de la Montaña, uno de los lugares más queridos y reconocibles de Cáceres, prepara una nueva actuación de mejora. La Junta de Extremadura ha sacado a licitación las obras para la renovación de la carpintería exterior del inmueble, una intervención con un presupuesto base de 96.704,46 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

La actuación se centrará en la sustitución de la mayor parte de las ventanas exteriores del edificio, muchas de ellas antiguas, de aluminio anodizado en color bronce, sin rotura de puente térmico y con vidrio sencillo. Con el paso del tiempo, estas carpinterías han presentado problemas de estanqueidad, lo que en algunos puntos obligó a colocar dobles ventanas. Sin embargo, esa solución provisional ha acabado generando condensaciones entre ambas hojas y humedades en los paramentos próximos a los huecos.

Desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda han defendido que el proyecto responde a la necesidad de cuidar un enclave especialmente simbólico para la ciudad. "Nos encontramos en el Santuario de la Virgen de la Montaña, uno de los lugares más queridos y emblemáticos de toda la ciudadanía cacereña", han señalado en un vídeo difundido en redes sociales. "Y precisamente por eso, cuidarlo es una responsabilidad compartida".

Menos filtraciones y más eficiencia

La reforma permitirá reducir las filtraciones que se producían en las ventanas, mejorar la envolvente del edificio y reforzar la eficiencia energética del santuario. Las nuevas carpinterías serán de aluminio lacado en marrón oscuro o similar, con rotura de puente térmico y vidrios compuestos.

La Consejería ha explicado que se mantendrán únicamente las carpinterías que albergan las vidrieras históricas, de modo que la intervención se concentrará en aquellos elementos que necesitan ser renovados sin alterar los valores principales del inmueble. El proyecto también contempla trabajos auxiliares para recibir las nuevas ventanas y reparar los daños existentes en el entorno de los huecos afectados.

El procedimiento de contratación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado, con el objetivo de garantizar la transparencia y la concurrencia de las empresas interesadas. La inversión, según ha subrayado la Junta, se enmarca en su compromiso con la conservación y el mantenimiento del patrimonio histórico de la región.

Sin cambios en la imagen del edificio

El documento técnico deja claro que la intervención afectará exclusivamente al edificio del santuario y que no supondrá cambios en la volumetría, la superficie construida ni las dimensiones de los huecos actuales. Se trata, por tanto, de una actuación de mantenimiento y conservación, compatible con la protección urbanística del entorno.

El inmueble se ubica en suelo no urbanizable protegido por su valor cultural, paisajístico o de entorno. Su emplazamiento, en un alto de la Sierra de la Mosca y rodeado de terreno sin edificar, lo convierte en un edificio especialmente expuesto a las condiciones meteorológicas. Esa situación ayuda a entender la importancia de reforzar la estanqueidad de los huecos exteriores y mejorar la protección del conjunto.

La actuación afectará a una superficie total de 2.110,85 metros cuadrados, repartida entre planta baja, entreplanta, planta primera y planta segunda. En las imágenes incorporadas al proyecto se aprecian ventanas con doble carpintería, revestimientos degradados y marcas de humedad, especialmente en estancias de las plantas superiores.

Con esta obra, el santuario afronta una reforma discreta en apariencia, pero relevante para su conservación diaria. No cambiará su imagen ni su volumen, pero sí permitirá proteger mejor un edificio que forma parte de la memoria sentimental de Cáceres y que, por su ubicación en el punto más alto de la ciudad, sigue siendo una de sus referencias más visibles.