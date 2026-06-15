De Nigeria, Colombia y Perú a una nueva vida en Cáceres

Detrás de cada bolsa de ropa depositada en un contenedor de Cáritas para su iniciativa de economía social Moda re- hay mucho más que una prenda destinada a una segunda vida. En Cáceres, ese gesto cotidiano alimenta una cadena que termina generando empleo para personas que, en muchos casos, llegaron a España sin contactos, sin estabilidad económica y sin una oportunidad laboral. La cara más visible del proyecto son las dos tiendas de segunda mano Moda re- (Gil Cordero, 5 y Pintores, 6), y los contenedores repartidos por la ciudad. La menos conocida se encuentra en REMUDARTE, la empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres integrada a nivel nacional en la red Moda re-, donde la gestión del residuo textil se convierte en una herramienta para combatir la exclusión social.

Y hay un dato que ayuda a entender la dimensión humana del proyecto en Cáceres: la mitad de las personas que actualmente trabajan y tienen un itinerario de inserción son personas migrantes.

Donación e inserción

Christian Ejenuwa, de 45 años y natural de Nigeria; Juan Carlos Seguro, de 31 años y procedente de Colombia; y Verónica Sánchez, de 52 años, llegada desde Perú, tienen trayectorias vitales muy diferentes. Sin embargo, comparten algo en común: encontraron en REMUDARTE una oportunidad laboral cuando más la necesitaban. Sus historias ponen rostro a una realidad que a menudo permanece invisible detrás de los contenedores de ropa y los escaparates de las tiendas Moda re-.

Christian Ejenuwa, de 45 años y natural de Nigeria. / EL PERIÓDICO

La historia comienza cuando una persona decide donar ropa que ya no utiliza. Lo que para unos es una simple limpieza de armario se convierte para otros en una oportunidad de empleo.

Las prendas son recogidas, clasificadas y preparadas para su reutilización o reciclaje dentro de toda la cadena de valor del sistema impulsado por Cáritas Española y la cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro, Moda re-. Sin embargo, el objetivo final no es la ropa. A diferencia de otros modelos centrados únicamente en la sostenibilidad ambiental, Moda re- combina economía circular e inserción laboral, creando puestos de trabajo para quienes tienen más dificultades para acceder al mercado laboral convencional.

Muchas de las personas que llegan a REMUDARTE arrastran situaciones de vulnerabilidad social. Algunas han pasado largos periodos en desempleo. Otras afrontan problemas económicos, familiares o sociales que dificultan su incorporación al mercado laboral ordinario.

Entre ellas, cada vez tienen más peso las personas migrantes.

Juan Carlos Seguro, de 31 años y procedente de Colombia. / EL PERIÓDICO

Según los datos facilitados por la organización, desde la creación de la empresa han pasado por sus programas de inserción más de 30 personas, mientras que actualmente hay ocho personas trabajadoras desarrollando su itinerario laboral, de las cuales la mitad son de origen migrante.

Se trata de hombres y mujeres que, en numerosos casos, llegaron a España sin una red de apoyo cercana y con dificultades para acreditar experiencias profesionales adquiridas en sus países de origen.

Los nombres de Christian, Juan Carlos y Verónica ilustran esa realidad. Como muchos otros participantes del programa, llegaron a España buscando estabilidad, empleo y una oportunidad para construir un futuro mejor. Hoy forman parte de una iniciativa que convierte la economía circular en una herramienta de inclusión social.

Verónica Sánchez, de 52 años, llegada desde Perú. / EL PERIÓDICO

Más allá de un salario

Un trabajo que va más allá de un salario. En REMUDARTE no solo se ofrece un contrato.

Las personas contratadas reciben formación, acompañamiento social y apoyo durante todo el proceso de inserción. Aprenden tareas relacionadas con la gestión textil, la logística, la gestión de almacén o la atención al público, pero también recuperan hábitos laborales y confianza en sus propias capacidades.

Por eso, el éxito del proyecto se mide de una forma muy distinta a la de cualquier empresa convencional. El objetivo no es retener personas trabajadoras, sino ayudarles a encontrar empleo fuera.

Cuando una persona consigue incorporarse al mercado laboral ordinario o al autoempleo, el itinerario se considera completado.

La paradoja define bien el modelo. Mientras la mayoría de las empresas luchan por conservar talento, las empresas de inserción celebran que sus personas trabajadoras encuentren una oportunidad laboral y continúen su camino fuera de la empresa de inserción.

Ese es precisamente el propósito de REMUDARTE: actuar como un puente entre la exclusión, la vulnerabilidad y el empleo.

Detrás de cada contrato hay una historia distinta. Personas que dejaron atrás sus países buscando una vida mejor. Familias que atravesaban momentos difíciles. Trabajadores que habían quedado fuera del mercado laboral.

Historias muy diferentes que comparten un mismo punto de partida: la necesidad de una oportunidad.

La actividad de REMUDARTE también tiene una dimensión medioambiental. La empresa fue la primera empresa de inserción de Extremadura especializada en la gestión del residuo textil y forma parte de una red nacional que busca reducir el impacto ambiental de la ropa que de otra manera terminaría en vertederos.

Pero quienes impulsan el proyecto insisten en que el verdadero valor del sistema no está únicamente en las toneladas de textil recuperadas. Porque cada prenda clasificada ayuda a financiar salarios, formación y acompañamiento social. Y porque detrás de cada bolsa de ropa donada en los contenedores rojos de Cáritas puede haber algo mucho más importante que el reciclaje: la posibilidad de empezar de nuevo.