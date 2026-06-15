Cáceres sobrevive al verano entre piscinas, terrazas y planes bajo techo: "Antes de las siete no se puede hacer vida fuera de casa"

Cáceres encara el verano con una imagen habitual durante la temporada estival: calles vacías en las horas centrales del día, terrazas sin ambiente hasta el anochecer y vecinos que adaptan sus rutinas para soportar las altas temperaturas. La ciudad no se detiene, pero inevitablemente cambia de ritmo y horarios. Estos meses obligan a buscar sombra, agua, planes nocturnos y actividades que permitan sobrellevar unas jornadas en las que el calor condiciona la vida diaria. A partir de ahí, cada perfil busca su propio refugio.

Para los más jóvenes, el ocio se concentra sobre todo al final del día, entre conciertos, discotecas y reencuentros con amigos, aunque muchos aprovechan el cierre del curso para marcharse al pueblo o regresar a casa hasta septiembre. Es el caso de María Fernández y Mónica Borrallo, dos estudiantes que estos días preparan ya su salida de la capital cacereña. "Nos vamos esta semana, pero volveremos el fin de semana que viene para salir de fiesta por aquí y aprovechar lo que nos queda de alquiler", comentan.

Entre sus preferencias aparecen las citas musicales previstas durante las próximas semanas. "Estamos al tanto de todos los festivales, como el de Los 40 y el de Cadena Dial. En Cáceres siempre hay algo que hacer", afirman las jóvenes, que no descartan volver para asistir a alguno de estos eventos si el calendario encaja.

Opciones familiares

Frente a ese ocio más ligado a la noche y a los fines de semana, las familias organizan estos meses de otra manera. En su caso, la piscina, el descanso en casa, los campamentos de verano y las salidas a última hora de la tarde marcan buena parte de la rutina. Para muchos padres, estas actividades infantiles son también una forma de que los niños mantengan horarios, convivan con otros menores y tengan alternativas durante las mañanas, cuando el calor todavía permite algo más de margen.

Campamento de verano del IMAS en el pabellón Juan Serrano Macayo. / Jorge Valiente

Miguel Barba, residente en Cáceres aunque natural de Herrera del Duque, explica que durante el verano intenta adaptar los días al calor y a los horarios de su hijo pequeño. "Por el día hacemos algo de deporte y por la tarde vamos a la piscina", señala. Los fines de semana, cuando pueden, aprovechan para salir de la ciudad. "Nos escapamos al pueblo y algún fin de semana también a la playa", añade.

Entre semana, las horas centrales quedan prácticamente descartadas para cualquier actividad al aire libre. "Por la mañana estamos con el niño en casa, ayudándole a hacer los deberes y todas las tareas. Luego, con el calor que hace, no se puede ir a ningún sitio", comenta. "A partir de las siete de la tarde es cuando ya es posible hacer vida fuera de casa", resume Miguel. A esa hora llegan la piscina, una vuelta por el centro o una salida a tomar algo. También intentan aprovechar alguna propuesta cultural, como asistir al Museo de Pedrilla o visitar alguna exposición en el Helga de Alvear, "aunque con niños pequeños todo depende del calor y del tiempo que aguanten", subraya.

A salvo del sol

En esa misma búsqueda de alternativas para esquivar las horas más duras se sitúan Elena Merino y Kawtar Errafai, que combinan distintas opciones bajo techo con baños en algunas de las piscinas públicas de la ciudad, un recurso habitual durante estos meses. Cáceres dispone de seis instalaciones municipales de verano: Parque del Príncipe, San Jorge, Agustín Ramos Guija, Valdesalor, Aldea Moret y Rincón de Ballesteros. Según ha informado el ayuntamiento, las cuatro primeras abrirán el próximo 19 de junio, mientras que Aldea Moret y Rincón de Ballesteros lo harán el 1 de julio.

Las piscinas municipales, una de las opciones preferidas durante el verano. / Carlos Gil

Para ellas, quedarse en la ciudad durante estos meses no implica renunciar a la actividad, sino elegir mejor los momentos y los lugares. Su propuesta mira también a los recintos cerrados. "Se puede visitar alguno de los museos, y así aprovechar para conocer la cultura en las horas de más calor", apuntan. A esa lista añaden también pasar por el centro comercial, una alternativa cómoda cuando la temperatura reduce las opciones al aire libre.

Turismo al alza

Las opciones para sobrellevar el verano en Cáceres llegan, además, en un momento positivo para el turismo en la ciudad. El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha destacado recientemente la evolución registrada durante el primer cuatrimestre del año, según los datos del INE, que reflejan un aumento tanto de viajeros como de pernoctaciones hoteleras.

Turistas en la plaza Mayor de Cáceres. / Carlos Gil

Las cifras reflejan esa tendencia al alza. Entre enero y abril de 2026, los hoteles de Cáceres recibieron 90.467 viajeros, un 14,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Las pernoctaciones alcanzaron las 147.937, lo que supone un incremento del 9,7% respecto al mismo periodo en 2025. El crecimiento se apoya tanto en el turismo nacional como en el internacional.

Los viajeros residentes en España pasaron de 62.497 a 72.989, con una subida del 16,8%, mientras que los visitantes extranjeros aumentaron de 16.562 a 17.478, un 5,5% más. Abril fue, además, el mejor mes del periodo, con un total de 30.346 viajeros. Estos datos confirman el buen comportamiento turístico de Cáceres en el arranque del año, pero también abren otro reto: mantener el pulso durante el verano, una época tradicionalmente más complicada para una ciudad de interior.