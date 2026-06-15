Santano Automoción: más de tres décadas de confianza sobre ruedas

La historia de Santano Automoción forma parte de la trayectoria empresarial de Grupo Santano, una compañía cacereña que ha hecho de la diversificación, el servicio y el arraigo territorial algunas de sus principales señas de identidad. Su entrada en el sector del automóvil se produjo en el verano de 1992, cuando el grupo decidió apostar por la automoción y se convirtió en concesionario oficial de Audi y Volkswagen para la provincia de Cáceres.

Desde entonces, Santano Automoción ha construido una relación de confianza con varias generaciones de conductores extremeños. Lo que comenzó como una nueva línea de actividad dentro del grupo se ha consolidado con el paso de los años como una referencia en la venta de vehículos nuevos, seminuevos, de kilómetro cero y de ocasión, siempre vinculada a dos marcas de gran implantación internacional: Volkswagen y Audi.

Interior de la exposición del concesionario Audi de Santano Automoción. / J. VENTURA

Un espacio para aprender

José Manuel de Navas Cerrato, gerente de Santano Automoción, explica que la incorporación al Club 18/99 de la Cámara de Comercio de Cáceres abre grandes expectativas para los empresarios. “Aspiramos a que el Club 18/99 sea un gran punto de encuentro que se aleje de las formalidades típicas de las instituciones y fomentar un trato mucho más cercano en un entorno más distendido”.

Añade que estuvo presente en el primer networking del Club 18/99 en el Hotel Hilton y fue una experiencia estupenda. “Todo se desarrolló en un ambiente muy cordial y sobre todo con expectativas. Yo lo veo desde el prisma del aprendizaje. Al charlar con empresarios e intercambiar experiencia siempre conoces nuevos puntos de vista, además de los ponentes que participen en las jornadas formativas. Lo importante es salir del foco diario y descubrir nuevas cosas”, concluye.

Una firma en crecimiento

La empresa ha sabido crecer al mismo ritmo que cambiaba el mercado. A la venta de automóviles se ha sumado un servicio postventa especializado, con instalaciones orientadas al mantenimiento, la reparación, la carrocería, la chapa y la pintura. Esa atención integral al cliente ha sido una de las claves de su evolución: no limitarse a entregar un vehículo, sino acompañar al conductor durante toda la vida útil del coche.

Con presencia en Cáceres y Plasencia, Santano Automoción cuenta actualmente con instalaciones diferenciadas para Volkswagen y Audi. En Cáceres dispone, entre otras, de centros en la calle Hilanderas para Volkswagen, en la calle Herreros para Volkswagen Approved y en la calle Esquiladores para Audi; en Plasencia está presente en la calle Austria con instalaciones para ambas marcas.

Su recorrido también refleja la transformación del propio sector del automóvil. De los modelos tradicionales se ha pasado a una oferta cada vez más marcada por la electrificación, la eficiencia, la conectividad y las nuevas formas de movilidad. La presencia de la familia eléctrica Volkswagen ID. y de modelos híbridos y electrificados en su catálogo muestra cómo la compañía ha ido adaptándose a las nuevas demandas del cliente y a los cambios tecnológicos de la automoción.

Presente en la vida social

Más allá de la actividad comercial, Santano Automoción mantiene una presencia activa en la vida social y empresarial de la provincia. Su participación en eventos, patrocinios y actividades vinculadas al territorio refuerza una imagen de empresa cercana, reconocible y comprometida con su entorno.

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Hoy, Santano Automoción representa una historia de continuidad y adaptación. Más de treinta años después de aquella apuesta inicial por el sector, la empresa sigue vinculada a Cáceres y Plasencia con una propuesta basada en marcas líderes, atención personalizada, servicio técnico oficial y una vocación clara: seguir siendo un referente de confianza para quienes buscan un vehículo y para quienes quieren mantenerlo en las mejores condiciones.