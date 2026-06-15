Del Siglo de Oro al 'scroll': Calderón conquista Cáceres en el Festival de Teatro Clásico

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres inicia una nueva semana de programación con el estreno de 'Casa con dos puertas mala es de guardar', una de las comedias más célebres de Calderón de la Barca, que la compañía extremeña Verbo Producciones llevará a escena mañana en la plaza de San Jorge.

El origen del proyecto

Fernando Ramos, actor y director de 'Verbo Producciones', justificó la elección de esta comedia de Calderón de la Barca. "Recuerdo que cuando tenía ocho años vi una representación de Casa con dos puertas mala es de guardar y me divertí muchísimo. Años después, cuando descubrí que aquella obra era de Calderón de la Barca, un autor al que normalmente asociamos con grandes dramas y tragedias, me pareció fascinante comprobar que también había escrito una comedia tan divertida. Desde entonces siempre tuve la idea de llevarla a escena. La última vez que participamos en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres fue con Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla, una comedia de figurón, y a partir de aquella experiencia pensé que podía darle una vuelta a Casa con dos puertas desde esa misma perspectiva. En algún momento llegué a preguntarme si no estaría cometiendo un sacrilegio al intervenir de esa manera sobre un texto de Calderón, pero pronto descubrí que el propio autor ya había jugado con esos recursos en su época. El proceso de creación ha sido intenso, muy enriquecedor y profundamente colectivo. Todos los integrantes del equipo hemos aportado ideas y nos hemos alimentado del trabajo de los demás. Lo que el público verá mañana en la Plaza de San Jorge es el resultado de esa unión, una auténtica comunión entre actores, dirección, vestuario, escenografía, maquillaje y todos los profesionales que hay detrás del espectáculo".

Calderón en la era del 'scroll'

Ramos destacó también el ritmo contemporáneo que 'Verbo Producciones' ha querido imprimir a la puesta en escena. Según explicó, la adaptación dialoga con los hábitos de consumo actuales, marcados por la inmediatez y la constante sucesión de estímulos. En este sentido, comparó la dinámica de la obra con el fenómeno del scroll en las redes sociales, ya que las situaciones se encadenan con gran rapidez y mantienen la atención del espectador de principio a fin. La obra presenta una trama marcada por los enredos amorosos, los secretos y los malentendidos. Lisardo conoce a Marcela, hermana de su amigo Félix, mientras este se enamora de Laura, amiga de Marcela. La imposibilidad de expresar abiertamente sus sentimientos desencadena una sucesión de situaciones cómicas en las que las entradas y salidas, los equívocos y las identidades ocultas complican cada vez más las relaciones entre los personajes.

Lleno absoluto

La expectación generada por este montaje ha llevado a colgar el cartel de "entradas agotadas". Así lo ha confirmado Marisa Caldera, directora del Gran Teatro de Cáceres, quien ha destacado la excelente respuesta del público ante una producción que reafirma la apuesta del festival por el teatro clásico y por las compañías de la región.

Marisa Caldera, directora del Gran Teatro de Cáceres, durante la rueda de prensa celebrada esta mañana. / Esteban Valero Vizcano

Del Siglo de Oro a las apps de citas

Por otro lado, Montaña Granados, productora, explicó que Verxxiones del amor, una de las propuestas incluidas en esta edición del festival, reúne a cuatro actores que encarnan las distintas caras del amor en la 'Noche de Picos Pardos' del Corral de las Cigüeñas, que se celebrará este jueves 18. La producción extremeña plantea un recorrido escénico que va desde la poética de dos enamorados del siglo XVII hasta la atracción fugaz de una cita a través de la plataforma Tinder. A lo largo del montaje se suceden situaciones, duelos, juegos de seducción, desdenes, pasiones y fetichismos, junto a rimas y versos de carácter romántico y erótico.

La programación continúa

Tras estos estrenos, el festival continuará con la presencia de dos de las grandes figuras de la interpretación española. Rafael Álvarez 'El Brujo' regresará a Cáceres los días 17 y 18 de junio con Lazarillo de Tormes, su reconocida adaptación de la primera novela picaresca de la literatura española, un montaje que forma parte de su repertorio desde hace décadas y que podrá verse en la plaza de San Jorge. La programación seguirá el viernes 19 con El guitón Onofre, protagonizada por Pepe Viyuela, que recupera la novela picaresca escrita por Gregorio González en 1604 y propone una mirada crítica sobre la sociedad a través de las peripecias de su protagonista, acompañada por la música en directo de Sara Águeda.

El sábado 20 llegará el estreno de El sueño es vida, una versión libre inspirada en La vida es sueño, dirigida por Marcos Altuve y producida por la compañía ilicitana 'Arroz con Costra'. La propuesta reivindica la capacidad transformadora de los sueños y ofrece una lectura contemporánea del clásico calderoniano.

Pepe Viyuela, en 'El guitón Onofre'. / Chema Castelló

Con una programación que combina grandes nombres de la escena nacional, la recuperación del género picaresco y nuevas aproximaciones a Calderón de la Barca, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres afronta una de sus semanas más destacadas.