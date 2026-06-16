Alumnos de Cáceres aprenden a detectar estafas y riesgos online con la Policía Nacional: "No sabemos quién puede estar detrás de una pantalla"

"No sabemos quién puede estar detrás de una pantalla". La reflexión de Lidia, alumna de sexto de Primaria del colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres, resume el mensaje que este lunes resonó en el Complejo Cultural San Francisco, donde 230 estudiantes de cinco centros educativos de la ciudad recibieron su acreditación como ciberexpertos tras completar el programa formativo impartido por la Policía Nacional sobre seguridad en internet y nuevas tecnologías.

Los alumnos de los colegios Diocesano, La Asunción, Isabel de Moctezuma, Paideuterion y Sagrado Corazón de Jesús participaron durante varios días en sesiones formativas destinadas a enseñarles cómo desenvolverse con seguridad en el entorno digital, identificar riesgos y prevenir situaciones relacionadas con el ciberacoso, las estafas, la usurpación de identidad o el grooming.

La entrega de carnés puso el broche final a una iniciativa desarrollada dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, promovido por la Policía Nacional.

Aprender a navegar seguros

Asier, de 11 años, explicó que los agentes acudieron durante tres días consecutivos a impartir las charlas. "Nos han explicado qué hacer en las redes sociales, lo que tenemos que hacer y lo que no. Ha estado muy bien", aseguró. Para él, la concienciación en materia de ciberseguridad es "demasiado importante", especialmente en una generación que ha crecido rodeada de tecnología.

Carla, también estudiante de sexto de Primaria, valoró especialmente los consejos recibidos para protegerse en internet. "Nos han contado cómo estar protegidos con las redes sociales y qué tenemos que hacer", señaló.

En la misma línea, Lidia destacó que uno de los principales aprendizajes fue comprender que detrás de una pantalla puede esconderse cualquier persona. "Es muy importante porque no sabemos quién puede estar al otro lado. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que ha hecho la Policía Nacional", afirmó.

Galería | Alumnos de Cáceres aprenden a detectar estafas y riesgos online con la Policía Nacional / Pablo Parra

Los estudiantes demostraron haber interiorizado algunos de los riesgos más frecuentes en la red. Alejandro explicó que muchos compañeros ya utilizan teléfonos móviles y aplicaciones como TikTok o WhatsApp, aunque en algunos casos bajo supervisión familiar. "Hay controles parentales para protegernos", comentó. También reconoció los peligros asociados a compartir información personal en internet: "La gente puede saber tu edad y luego extorsionarte. Hay que tener cabeza".

Detectar las estafas antes de que ocurran

Una de las cuestiones que más llamó la atención de los alumnos fue la relacionada con las ciberestafas y los engaños digitales. David relató uno de los ejemplos explicados durante las sesiones: las falsas llamadas de secuestro. "Alguien llama a un padre o una madre diciéndole que tienen secuestrado a su hijo y que tienen que pagar dinero para recuperarlo. Pero en realidad es mentira y el hijo está al lado", explicó.

Kevin también recordó este tipo de fraudes como una de las enseñanzas más impactantes. Su consejo para evitar caer en engaños es sencillo pero efectivo: "Hay que leer bien las cosas antes de darle a aceptar o descargarse algo, porque te pueden estafar con dinero".

Galería | Alumnos de Cáceres aprenden a detectar estafas y riesgos online con la Policía Nacional / Pablo Parra

La formación ha permitido a los alumnos identificar situaciones de riesgo y comprender la importancia de consultar con sus familias ante cualquier situación sospechosa. "Si nos estafan, tenemos que decírselo cuanto antes a nuestros padres", resumía David.

La prevención como mejor herramienta

Durante el acto, el comisario jefe provincial de Cáceres, Gregorio Valverde, felicitó a los estudiantes por el esfuerzo realizado y les recordó la responsabilidad que ahora adquieren como ciberexpertos. "Os habéis convertido en ciberexpertos y habéis adquirido conocimientos que os pueden ayudar a no cometer errores en el futuro", destacó.

Valverde lanzó además un mensaje directo a los jóvenes para que compartan lo aprendido con quienes les rodean. "Ayudad a vuestros compañeros, a vuestros hermanos, a vuestros padres y a vuestros abuelos", pidió. El responsable policial recordó que el mundo digital presenta tantos peligros como el mundo físico y advirtió de que la ciberdelincuencia continúa creciendo al ritmo de las nuevas tecnologías.

Galería | Alumnos de Cáceres aprenden a detectar estafas y riesgos online con la Policía Nacional / Pablo Parra

"Hay gente mala también en el mundo virtual y tenéis que aprender a defenderos de ella", afirmó. Por ello, insistió en la necesidad de combinar el uso de la tecnología con hábitos saludables: "Hay vida más allá del móvil y de la tablet. Tenéis una edad para disfrutar, jugar y no obsesionaros con lo que dicen los demás".

El comisario subrayó además que la prevención es la principal herramienta para combatir este tipo de delincuencia. "Las investigaciones son complejas y muchas veces tienen un componente internacional. La mejor forma de luchar contra ello es la prevención", señaló.

Una policía cercana a los jóvenes

La subinspectora María Cristina Severo, delegada de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Cáceres y una de las responsables del proyecto, recordó que el objetivo principal ha sido proporcionar a los menores herramientas para desenvolverse con mayor seguridad en internet.

Durante las sesiones se abordaron cuestiones como los peligros de las redes sociales, el ciberacoso, la usurpación de identidad, el sexting o el grooming. "Queríamos ofreceros consejos que sin duda sabréis poner en práctica a partir de ahora", explicó.

Galería | Alumnos de Cáceres aprenden a detectar estafas y riesgos online con la Policía Nacional / Pablo Parra

Severo destacó además el valor del programa como puente entre la Policía Nacional y la comunidad educativa. "Es una oportunidad no solo de aprendizaje, sino también de acercamiento de la Policía a los centros escolares y a los jóvenes, mostrando una policía moderna, cercana y accesible", afirmó.

La responsable policial elogió la actitud mostrada por los alumnos durante las actividades y les recordó que el próximo curso iniciarán una nueva etapa educativa en Secundaria. "Dais un paso más hacia la madurez", les dijo.

Preparados para los desafíos del futuro

El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, centró su intervención en los profundos cambios tecnológicos que marcarán los próximos años. "El mundo está cambiando muy deprisa", advirtió. En referencia al avance de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales, animó a los estudiantes a aplicar con prudencia todo lo aprendido.

"Tenéis que utilizar estos conocimientos con inteligencia y sensatez en vuestro día a día", señaló. Además, coincidió con el resto de intervinientes en destacar el papel que pueden desempeñar los menores como transmisores de buenas prácticas dentro de sus propias familias. "Ahora vosotros podéis ser quienes enseñéis a vuestros padres o a vuestros abuelos", les recordó.

Galería | Alumnos de Cáceres aprenden a detectar estafas y riesgos online con la Policía Nacional / Pablo Parra

También participaron en la entrega de los carnés la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, y el diputado de Recursos Humanos, SEPEI y Prevención de Riesgos Laborales, Alberto Ortega Villarroel.

Un carné con valor más allá del aula

La entrega de los carnés de ciberexperto fue recibida con ilusión por los escolares, que posaron con una acreditación personalizada con su fotografía y nombre. Sin embargo, el verdadero valor del documento va más allá del reconocimiento simbólico.

Durante una semana, los alumnos han aprendido que navegar por internet exige la misma prudencia que caminar por una calle desconocida. Han descubierto cómo detectar engaños, proteger sus datos personales y pedir ayuda cuando sea necesario.

Y, sobre todo, han comprendido algo que los propios niños resumieron con claridad durante la jornada: que detrás de una pantalla no siempre está quien parece estar. Una lección sencilla, pero cada vez más necesaria en una sociedad donde el mundo digital forma parte inseparable de la vida cotidiana.