Arde una máquina excavadora en plena madrugada en una obra de Nuevo Cáceres

Una gran máquina excavadora que se estaba utilizando en una obra en la barriada de Nuevo Cáceres ha salido ardiendo esta noche a las tres de la madrugada.

La máquina se estaba utilizando en una obra para la construcción de viviendas en un solar entre las calles Berna y Córdoba.

El suceso provocó un gran susto entre los vecinos de la barriada, principalmente por las hora en la que se produjo. Hay testigos que aseguran que mientras ardía el vehículo se llegó a producir una explosión, pero este extremo no está confirmado.

Los obreros que esta mañana están trabajando en la zona han tenido que continuar sin poder aprovechar la máquina, adaptándose para usar únicamente la grúa. Esto les ha provocado retrasos, según admiten.

La Policía Nacional se ha desplazado esta mañana a primera hora hasta el lugar y estaría investigando los hechos a través de la Policía Científica.

Cabe destacar que la máquina no es propiedad de la empresa promotora de la obra, sino que está alquilada para acometer los trabajos, tal y como cuentan los operarios.