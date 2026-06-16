Nuestro pasado
Un asesinato en la calle Alzapiernas de Cáceres marcó febrero de 1992
El enfrentamiento entre el propietario del bar 'La Perdiz' y un joven de 27 años terminó en homicidio en la céntrica calle cacereña, en un mes que también estuvo marcado por la inauguración del centro de Aprosuba en Jerez de los Caballeros
En febrero de 1992, una vieja disputa desembocó en un trágico suceso en la calle Alzapiernas de Cáceres. El propietario del bar 'La Perdiz' apuñaló al joven Alfonso Santiago Montes, de 27 años, en el transcurso de un enfrentamiento que terminó en asesinato. El hecho tuvo lugar en esta céntrica calle de la capital cacereña, en el marco de un conflicto previo que derivó finalmente en la muerte del joven. El suceso quedó registrado como uno de los episodios violentos ocurridos en la ciudad durante aquel mes.
Un mes marcado por el contraste informativo
Tras el crimen, el caso se sumó a la crónica de sucesos de la ciudad en un periodo en el que Cáceres vivía también otros acontecimientos de relevancia institucional y social. Ese mismo mes de febrero, la Infanta Cristina e Ibarra participaron en la inauguración del centro de Aprosuba en Jerez de los Caballeros.
La presencia de la Infanta en este acto reflejó su participación en actividades de carácter institucional vinculadas a la inauguración de equipamientos sociales en la región, dentro de una agenda oficial que se desarrolló en Extremadura durante aquellos días.
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