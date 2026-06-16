Las tres bazas del Ayuntamiento de Cáceres para frenar la retirada de la Cruz de los Caídos

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha puesto por escrito los argumentos con los que pretende frenar la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América. El recurso de reposición presentado ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática no se limita a rechazar la inclusión del monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. También pide que se anule la resolución del 25 de mayo y que se suspenda de forma cautelar el plazo de tres meses dado al consistorio para retirar el elemento del espacio público.

La batalla administrativa se apoya en tres grandes bazas: los defectos de procedimiento que, según el Ayuntamiento, invalidan la resolución; la defensa de que la cruz quedó "descontextualizada" tras el cambio de inscripción aprobado en democracia; y la protección urbanística del monumento, que cuenta con el máximo nivel dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal.

Cruz de los Caídos de Cáceres. En el círculo, Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. / E. P.

El recurso, firmado por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, sostiene que la resolución "no es ajustada a derecho" y que infringe el ordenamiento jurídico. El documento llega después de que el regidor haya anunciado que el consistorio está dispuesto a acudir a la vía contencioso-administrativa si el Gobierno mantiene su decisión. "No vamos a quitar la Cruz de los Caídos", ha repetido el alcalde.

Trámites que, según el recurso, no se han cumplido

La primera línea de defensa del ayuntamiento apunta directamente al procedimiento seguido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El recurso sostiene que la primera resolución, de abril, fue dictada por un órgano que no era competente y que la nueva resolución, fechada el 25 de mayo, se ha limitado a sustituir a la anterior sin tramitar un nuevo procedimiento completo.

El consistorio afirma que el Gobierno ha ignorado el recurso de alzada presentado contra la primera resolución y que no ha tenido en cuenta las alegaciones y documentos aportados por el ayuntamiento. A su juicio, esta forma de actuar ha generado "indefensión" y podría encajar en una causa de nulidad de pleno derecho o, al menos, de anulabilidad.

Uno de los puntos centrales es la supuesta falta de participación de la Junta de Extremadura. El recurso sostiene que no se notificó a la administración autonómica el acuerdo de inicio del procedimiento ni se solicitó el informe preceptivo sobre sus competencias en memoria democrática y patrimonio histórico. Para el Ayuntamiento, esa omisión no sería una simple irregularidad formal, sino un trámite esencial.

El documento también defiende que, al haber formulado oposición el ayuntamiento durante el trámite de audiencia, la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática debería haber solicitado un segundo informe a la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, con carácter vinculante. Según el recurso, ese paso tampoco se ha dado.

La inscripción de 1984

La segunda baza se centra en el significado actual de la Cruz de los Caídos. El Ayuntamiento admite que el monumento tuvo una finalidad inicial vinculada a la Guerra Civil y a la dictadura, pero defiende que con el paso del tiempo ha quedado despojado de esa carga simbólica y se ha integrado en el paisaje urbano de Cáceres.

Para sostenerlo, el recurso recuerda que el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el 10 de febrero de 1984, acordó sustituir la inscripción original por la leyenda actual: "La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la Patria". El consistorio considera que ese acuerdo, adoptado por una corporación democrática, permitió descontextualizar oficialmente el monumento y dejarlo sin menciones de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura.

El documento rechaza además la interpretación de la Comisión Técnica, que considera que la inscripción actual introduce una equiparación entre los contendientes de la Guerra Civil. Frente a esa lectura, el Ayuntamiento sostiene que la frase debe entenderse como un recuerdo a quienes murieron en defensa de España y no como una exaltación de un bando concreto.

Esa es una de las claves de fondo de la disputa: si la Cruz de los Caídos mantiene hoy una carga contraria a la Ley de Memoria Democrática o si, como defiende el consistorio, ha pasado a ser un elemento urbano asumido por la ciudad y sin contenido de exaltación franquista.

Protección integral en el Plan General

La tercera baza es urbanística. El recurso subraya que la Cruz de los Caídos está incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal de Cáceres, con ficha individualizada y con nivel de protección integral, el máximo previsto. Esa protección alcanza, según el informe técnico citado por el Ayuntamiento, a sus características arquitectónicas, su composición, su color, sus ornamentos y su forma de ocupar el espacio.

El propio recurso reconoce un matiz relevante: la ficha del catálogo permite el traslado del monumento. Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que esa posibilidad debería vincularse, en todo caso, a una decisión municipal por razones urbanísticas, por ejemplo en el marco de una remodelación de la plaza de América, y no a una obligación derivada de la Ley de Memoria Democrática.

El consistorio invoca además el apartado de la ley que contempla excepciones cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas. Desde esa perspectiva, defiende que el monumento no debería ser retirado porque cuenta con protección urbanística y porque, a su juicio, no realiza ninguna mención de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura.

Suspensión cautelar

El recurso termina con una petición concreta: que se suspenda cautelarmente la ejecución de la resolución. El Ayuntamiento argumenta que retirar físicamente la Cruz de los Caídos produciría una alteración material irreversible o de muy difícil reparación, lo que haría perder al recurso su finalidad si finalmente se estimara.

La solicitud de suspensión es clave porque el Gobierno dio al consistorio un plazo de tres meses para cumplir de forma voluntaria con la retirada. Si la Secretaría de Estado no acepta los argumentos municipales, el Ayuntamiento ya ha anunciado que llevará el caso a los tribunales.

Mateos ha enmarcado esta batalla en una defensa política y jurídica de la ciudad frente al Gobierno central. El recurso, sin embargo, concreta esa posición en una discusión administrativa de fondo: si el expediente se ha tramitado correctamente, si la Junta debía haber sido escuchada, si la inscripción de 1984 cambió el significado del monumento y si la protección integral de la cruz puede frenar su retirada.

La respuesta del Ministerio marcará ahora el siguiente paso de un conflicto que ya ha salido del terreno de las declaraciones y ha entrado de lleno en el de los procedimientos, los informes y los plazos judiciales.