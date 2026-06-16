Cáceres bonifica con casi 6.000 euros del ICIO las obras del Parador

El Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad en el último pleno una bonificación fiscal de casi 6.000 euros vinculada a las obras del Parador, una actuación situada intramuros del casco antiguo y considerada de interés o utilidad municipal. El acuerdo permite aplicar una reducción del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y devolver a la empresa adjudicataria parte de la cantidad abonada inicialmente.

La medida afecta a la UTE formada por Seranco SA y Acerouno Restauración Inteligente SL, vinculada a las obras del Parador de Cáceres. Según recoge la propuesta de dictamen, la ordenanza fiscal del ICIO contempla una bonificación del 50% para las obras en edificios situados dentro del recinto histórico de la ciudad, así como para aquellas edificaciones con calificación individual de monumento histórico o artístico.

Una liquidación definitiva menor

El expediente se ha tramitado después de la modificación y reducción del presupuesto de la obra. Tras las comprobaciones realizadas, el Ayuntamiento ha fijado la liquidación definitiva sobre una base imponible de 248.718,05 euros, de la que resulta una cuota tributaria de 8.953,85 euros. Al aplicarse la bonificación del 50%, esa cantidad queda reducida a 4.476,92 euros.

La empresa había abonado previamente 10.275,41 euros en concepto de liquidación provisional. Por ello, una vez reconocida la bonificación y ajustado el coste real de la actuación, el Ayuntamiento deberá devolver 5.798,49 euros ingresados en exceso.

Interés municipal

El acuerdo incluye la declaración de interés o utilidad municipal de la obra objeto de gravamen, un paso necesario para poder conceder la bonificación fiscal solicitada. La intervención se acoge así al apartado de la ordenanza que protege las actuaciones desarrolladas en el ámbito intramuros del casco antiguo, uno de los espacios patrimoniales más sensibles de la ciudad.

La aprobación por unanimidad refuerza el respaldo municipal a una actuación vinculada al Parador, situado en pleno conjunto histórico, y permite cerrar la liquidación definitiva del impuesto con la devolución correspondiente a la cantidad abonada de más en la fase provisional.