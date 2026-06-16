Convocan un rezo multitudinario junto a la Cruz de Cáceres para tratar de frenar su retirada

La polémica por la Cruz de los Caídos de Cáceres ha sumado ahora un elemento religioso y ciudadano cuanto menos llamativo. En las últimas horas ha comenzado a circular una convocatoria bajo el nombre de "Rezamos en la Cruz, que llama a acudir este viernes 19 de junio, a las 20.30 horas, junto a la parada de taxis de la plaza de América, para rezar el rosario y pedir por la permanencia del monumento.

La cita se ha difundido acompañada de una imagen de la Cruz y de una frase atribuida a Pío XI: "La Iglesia no hace política, pero cuando la política toca su altar, la Iglesia defiende su altar". En el mensaje de convocatoria se pide a los asistentes que acudan con sus rosarios y se anuncia que allí rezarán "pidiendo a quien todo lo puede, por la permanencia de nuestra Cruz, por nuestras intenciones personales y por España".

Los organizadores también han solicitado a quienes participen que sigan las indicaciones de las personas encargadas de ordenar la concentración para "evitar el corte de paso de los peatones o de la actividad de los propios taxis". La precisión no es menor, ya que el entorno de la Cruz se encuentra en un punto de tránsito habitual de la ciudad, junto a una parada de taxis y en una plaza con importante circulación peatonal y rodada.

Un símbolo en plena disputa

La convocatoria llega en plena escalada política e institucional por el futuro del monumento. El Gobierno central ha dado un plazo de tres meses al Ayuntamiento de Cáceres para retirar la Cruz de la plaza de América al considerarla un símbolo contrario a la Ley de Memoria Democrática. La decisión ha abierto un nuevo frente entre administraciones y ha reactivado un debate que lleva años presente en la ciudad.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha defendido la permanencia del monumento y el Ayuntamiento ha anunciado un recurso contra la resolución ministerial. El gobierno local sostiene que la Cruz tiene un valor religioso y sentimental para una parte de la ciudad y ha rechazado que deba ser retirada en los términos planteados por el Ejecutivo central.

Desde el PSOE, su portavoz municipal, Belén Fernández, ha pedido al equipo de gobierno que "se cumpla la ley" y ha recordado que los socialistas han mantenido desde el inicio de la polémica una posición favorable al cumplimiento de la normativa de memoria democrática. La formación ha reprochado al alcalde que intente convertir el asunto en un enfrentamiento político cuando, a su juicio, existe una resolución que el consistorio debe acatar.

Del recurso al rosario

La aparición de esta primera convocatoria para rezar junto a la Cruz añade una nueva dimensión al conflicto. Hasta ahora, el debate se había movido fundamentalmente en el plano político, jurídico y memorialista. La cita del viernes traslada parte de esa tensión al espacio público y lo hace desde una perspectiva religiosa, con una llamada expresa a defender la permanencia del monumento mediante la oración.

El mensaje difundido habla de una "primera convocatoria, lo que deja abierta la posibilidad de que se repitan nuevos encuentros en las próximas semanas, justo cuando corre el plazo dado al Ayuntamiento para retirar la Cruz y mientras el recurso municipal intenta frenar o revertir la decisión del Gobierno.

La Cruz de los Caídos vuelve así al centro de la actualidad cacereña. Lo hace ahora con un rosario convocado a sus pies, en una plaza que se ha convertido de nuevo en escenario de una disputa donde se cruzan memoria democrática, religión, política local y sensibilidad ciudadana.