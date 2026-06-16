"Crees que hablas con Izan, de 14 años, y en realidad es Manolo, de 60": la advertencia de la Policía Nacional a los escolares de Cáceres sobre internet

"Muchas veces creen que están hablando con un niño de su edad, pero detrás de la pantalla puede haber un adulto". Con ejemplos tan directos como este, los agentes de la Policía Nacional Manuel Márquez y Cristina Severo han tratado de concienciar a cientos de escolares cacereños sobre los peligros que se esconden tras las redes sociales, los videojuegos online y las aplicaciones de mensajería que utilizan a diario.

Ambos forman parte de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Cáceres y han sido los encargados de impartir el programa Ciberexperto, una iniciativa que busca dotar a los menores de herramientas para navegar de forma segura en internet y prevenir situaciones de riesgo relacionadas con el ciberacoso, el grooming, las estafas o la usurpación de identidad.

El resultado de ese trabajo pudo verse este lunes en el Complejo Cultural San Francisco, donde 230 alumnos de sexto de Primaria de los colegios Diocesano José Luis Cotallo, La Asunción, Isabel de Moctezuma, Paideuterion y Sagrado Corazón de Jesús recibieron su acreditación como ciberexpertos tras completar la formación.

Diez charlas para aplicar el sentido común al mundo digital

Durante una semana, los agentes desarrollaron un programa compuesto por diez sesiones centradas en competencias digitales, identidad digital, redes sociales, videojuegos, netiqueta y seguridad en internet. "Lo único que les enseñamos básicamente es que apliquen el sentido común al mundo digital", explica Manuel Márquez.

La formación combina conceptos técnicos con ejemplos prácticos adaptados a la realidad que viven los menores. Desde la importancia de crear contraseñas seguras hasta la necesidad de mantener perfiles privados o desconfiar de solicitudes de amistad procedentes de desconocidos.

"Sus perfiles en redes sociales son como su casa. Igual que ponemos una buena puerta o cerramos las ventanas para proteger nuestra vivienda, también tenemos que proteger nuestros perfiles digitales", señala el agente.

Más allá de las configuraciones de seguridad, el mensaje principal es que internet no deja de ser un espacio donde existen riesgos reales. "Cuando están delante de una pantalla no saben realmente quién está detrás. Hay muchísimos peligros escondidos detrás de algo tan simple como una pantalla", añade.

El peligro de las falsas identidades

Una de las cuestiones que más preocupa a los responsables del programa es la facilidad con la que algunos menores confían en personas desconocidas a través de internet. Para hacerles comprender esta realidad, los agentes recurren a ejemplos muy gráficos durante las charlas.

"Les decimos que esa persona con la que creen estar hablando, que a lo mejor piensan que se llama Izan y tiene 14 años, en realidad puede ser Manolo y tener 60", explica Severo.

Según la subinspectora, gran parte de los delitos que afectan a menores comienzan precisamente mediante contactos aparentemente inocentes en redes sociales o videojuegos. "Los agresores sexuales entran donde están los niños. Lo hacen a través de videojuegos online, aplicaciones de mensajería o redes sociales. Por eso tienen que ser muy precavidos con las relaciones que establecen en internet", advierte.

Las sesiones abordan de forma específica fenómenos como el grooming, el sexting o la difusión no consentida de imágenes, tratando de que los alumnos identifiquen señales de alarma antes de que sea demasiado tarde.

Escuchar las señales de alerta

Uno de los consejos más repetidos durante la formación es aprender a reconocer las sensaciones que aparecen cuando una situación genera incomodidad o sospecha. "Cuando sientan una hormiga en el estómago, sequedad en la boca o nervios porque alguien les está pidiendo algo que no les parece normal, es el momento de pisar el freno, levantarse y pedir ayuda", explica Márquez.

Los agentes insisten en que los padres, madres y profesores deben seguir siendo los principales referentes de los menores cuando surgen dudas en el entorno digital.

La prevención, recuerdan, sigue siendo la mejor herramienta para evitar convertirse en víctima de un delito.

Una realidad que afecta a toda la sociedad

Aunque el programa está dirigido a escolares, la Policía Nacional subraya que la ciberdelincuencia se ha convertido en un fenómeno que afecta a toda la población. "Entre el 70% y el 75% de las denuncias que entran actualmente en la Policía Nacional están relacionadas con estafas o delitos cometidos a través de internet", asegura Severo.

Por ello, además de las actividades en centros educativos, la Delegación de Participación Ciudadana desarrolla iniciativas dirigidas a otros colectivos, como personas mayores o comerciantes.

"Dependiendo de la edad, los delincuentes buscan una cosa u otra. En los jóvenes suelen buscar agresiones sexuales o situaciones de acoso. En los adultos y personas mayores lo que buscan es el dinero mediante estafas", explica.

La responsable policial rechaza además la idea de que el problema esté relacionado únicamente con que los menores utilicen cada vez antes los teléfonos móviles. "No es porque los jóvenes tengan redes sociales antes. Es porque toda la sociedad se mueve a través de internet y de la tecnología. Es un reflejo del mundo en el que vivimos", afirma.

Más que un simple carné

La entrega de las acreditaciones puso el broche final a una semana de aprendizaje que los alumnos valoraron de forma muy positiva. Tras completar la formación, los estudiantes realizan cuestionarios para evaluar tanto los contenidos impartidos como los conocimientos adquiridos.

"La verdad es que siempre sacan notas muy altas. No porque lo hagamos bien nosotros, sino porque ellos son listos e inteligentes", afirma Márquez.

Ahora, esos 230 escolares se convierten también en transmisores de buenas prácticas dentro de sus familias y círculos más cercanos. Una misión que el comisario jefe provincial de Cáceres, Gregorio Valverde, resumió durante el acto con una petición directa: compartir lo aprendido con compañeros, hermanos, padres y abuelos para que también ellos puedan protegerse de los riesgos del mundo digital.

Porque si algo han aprendido los nuevos ciberexpertos de Cáceres es que internet ofrece enormes oportunidades, pero también exige prudencia. Y que detrás de una pantalla no siempre está quien parece estar.