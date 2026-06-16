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Transparencia

La diócesis de Coria-Cáceres logra un 97% en transparencia y recibe por segundo año el sello Infoparticipa

El reconocimiento se entregará este martes en la Conferencia Episcopal Española, donde Lorena Jorna intervendrá en nombre de las 25 diócesis premiadas

Vídeo | Así han vivido los fieles de la Diócesis de Coria-Cáceres la visita del Papa a Madrid

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DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La diócesis de Coria-Cáceres volverá a situarse entre las entidades eclesiales españolas mejor valoradas en materia de transparencia. Por segundo año consecutivo, recibirá el Sello Infoparticipa de Calidad y Transparencia de la Comunicación, tras alcanzar una puntuación del 97% en la evaluación correspondiente a 2025, mejorando los resultados obtenidos el año anterior.

El reconocimiento será entregado este martes, 16 de junio, a las 12.30 horas, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en Madrid, en un acto en el que serán distinguidas 25 diócesis españolas. La concesión del galardón fue aprobada el pasado 4 de junio por la Comisión Coordinadora del Sello Infoparticipa, integrada por representantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La comunicación oficial ha sido remitida al obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, por el director del Grupo de Investigación ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia) de la Universidad Autónoma de Barcelona, Armando Balsebre.

Lorena Jorna, conductora de la ceremonia de clausura del programa 'Cáceres, ciudad de valientes'.

Lorena Jorna, conductora de la ceremonia de clausura del programa 'Cáceres, ciudad de valientes'. / JORGE VALIENTE

Uno de los elementos más destacados del acto será la participación de Lorena Jorna Boticario, delegada de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Coria-Cáceres y responsable de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas. Jorna intervendrá en representación de todas las diócesis reconocidas con la ponencia "Innovación, transparencia y compromiso al servicio de la Iglesia".

Su presencia refuerza el papel que la diócesis cacereña ha adquirido en los últimos años en materia de comunicación institucional, rendición de cuentas y accesibilidad informativa.

Información clara, actualizada y accesible

El Sello Infoparticipa reconoce el esfuerzo de las entidades evaluadas por ofrecer información clara, actualizada y fácilmente accesible a la ciudadanía. En el caso de la diócesis de Coria-Cáceres, la distinción valora especialmente el trabajo realizado a través de su portal web institucional y del espacio específico dedicado a transparencia.

La mejora de la puntuación, hasta alcanzar el 97%, refleja el esfuerzo continuado de los distintos departamentos diocesanos para facilitar información sobre la vida, la actividad y la gestión de la institución.

Desde la diócesis se ha agradecido la implicación de todas las personas y áreas que han colaborado en el mantenimiento y mejora del portal web y del portal de transparencia.

Infoparticipa es un proyecto de investigación colaborativa y de transferencia de conocimiento entre la universidad y la sociedad. Su metodología establece indicadores específicos para evaluar la calidad de la información que las entidades de la Iglesia ponen a disposición de los ciudadanos.

En anteriores ediciones, el director del grupo ComSET, Armando Balsebre, ya destacó la relevancia de los resultados obtenidos por las diócesis españolas, especialmente si se comparan con otras instituciones evaluadas periódicamente por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde resulta difícil superar el 20% de aprobados.

El nuevo reconocimiento supone para Coria-Cáceres un impulso para seguir avanzando en una cultura de transparencia y buen gobierno. La diócesis considera que la comunicación institucional debe responder cada vez mejor a las demandas actuales de claridad, cercanía y responsabilidad.

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Con este segundo sello consecutivo, la Iglesia diocesana refuerza su apuesta por una gestión más abierta, accesible y cercana, en un momento en el que la transparencia se ha convertido en una exigencia central para cualquier institución con presencia pública.

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