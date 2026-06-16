Elena Manzano se postula para sustitur a Laureano León al frente del PP de Cáceres

La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha anunciado su candidatura a la presidencia del PP provincial de Cáceres en sustitución de Laureano León. Aspira a convertirse en la primera mujer al frente del PP cacereño en el congreso previsto para el próximo 17 de julio, al que no se prevé que concurran más candidaturas.

Manzano da un paso al frente para liderar el nuevo ciclo político municipal, hacer crecer al partido en la provincia y aumentar su presencia, peso y responsabilidad tanto en los ayuntamientos como en la Diputación de Cáceres. Su candidatura nace con un mensaje de transición ordenada, pero también de renovación interna, con el foco puesto en los municipios y en sus demandas, a los que sitúa como el verdadero motor del desarrollo de la provincia y de Extremadura.

Perfil técnico con peso político

El salto de Manzano a la carrera provincial del PP llega después de haber consolidado en los últimos años un perfil de fuerte componente técnico y creciente relevancia política. Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura con el mejor expediente de su promoción, doctora en Derecho con la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario de Doctorado, es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. También ha sido autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y ha ocupado responsabilidades académicas vinculadas a calidad y relaciones internacionales.

La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano. / Juntaex

Ese perfil académico se ha proyectado especialmente en el ámbito fiscal y financiero. Manzano ha formado parte de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica en la Asamblea de Extremadura y de las comisiones nacionales de expertos para la reforma de las haciendas autonómica y local. Una trayectoria que encaja con el área en la que ha concentrado buena parte de su actividad pública: la Hacienda autonómica, la financiación y la gestión administrativa.

Concejala en Cáceres

Antes de incorporarse al Gobierno de María Guardiola, Manzano fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres durante la legislatura 2019-2023. Después dio el salto al Ejecutivo autonómico como consejera de Hacienda y Administración Pública, cartera que ha ampliado peso dentro del organigrama de la Junta. En julio de 2025 asumió además la portavocía del Gobierno regional, en sustitución de Victoria Bazaga, lo que la situó como una de las voces políticas más visibles del equipo de Guardiola.

De cara a las autonómicas del 21D, Manzano formó parte de los puestos de salida de la candidatura del PP por la provincia de Cáceres y tuvo un papel activo en defensa del programa electoral, especialmente en las medidas económicas y fiscales. Durante aquella campaña recorrió pueblos de la provincia cacereña, un contacto con el territorio que ahora conecta con el mensaje de su candidatura provincial.

Mercedes Morán, María Guardiola y Elena Manzano tras presentar el programa electoral del PP a las elecciones regionales del 21 de diciembre. / Jero Morales

Un congreso con mirada municipal

La candidatura de Manzano se enmarca en el XIV Congreso Provincial del PP de Cáceres, convocado con carácter extraordinario para renovar tanto la presidencia como la dirección provincial del partido. La cita llega después de más de dos décadas de liderazgo de Laureano León, que no concurrirá a la reelección, y se plantea con la vista puesta en reforzar la estructura territorial del PP ante las próximas elecciones municipales.

En ese contexto, Manzano quiere orientar su proyecto hacia los pueblos y ciudades de la provincia. Su entorno subraya que el objetivo es escuchar sus demandas, aprovechar sus potencialidades y preparar al partido para asumir más responsabilidad institucional. La candidatura busca así combinar experiencia de gestión, conocimiento económico y presencia orgánica en el PP extremeño, donde Manzano ocupa actualmente responsabilidades vinculadas al área de Hacienda, Administración Pública y relaciones con los agentes sociales.

Fotogalería | Imágenes de la sesión del Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, 28 de mayo / El Periódico

La consejera asumirá un papel clave en la reorganización del partido en Cáceres, una provincia decisiva para el PP extremeño tanto por su peso municipal como por el papel que tendrá en la estrategia autonómica de los próximos años. Su candidatura no solo supone un relevo interno, sino también la entrada de una dirigente con perfil de gobierno al frente de la estructura provincial del partido.

Desde este martes se abre el plazo para presentar candidaturas, hasta el 22 de junio. Un total de 1.185 compromisarios tendrán derecho a votar, en el congreso, de los que 948 son compromisarios electos y 237 natos. La comisión organizadora estará presidida por Diego Sánchez Duque, y contará también con Isabel Palomino Márquez, Álvaro Lechuga Pedrera, Valentina Corrales Díaz y Jorge Suárez Moreno.