Infraestructuras clave para Cáceres y el Oeste ibérico: la 'Autovía de la Esperanza' y la 'Ruta de la Plata'

La semana pasada hemos visto una serie de noticias relacionadas todas con las infraestructuras extremeñas; por una parte la activación de la llamada “Autovía de la Esperanza” que conectará Castelo Branco con Coria, por otra la “autopista ferroviaria Portugal-Levante”, y mas recientemente, la urgente necesidad de que la ampliación del Polígono Las Capellanías de Cáceres sea una realidad, para incluir en él un Centro Logístico Intermodal.

Todo ello me ha traído a la memoria el año 2008, ¡han transcurrido la friolera de 18 años!, a principios de julio la Fundación Cáceres Capital organizaó las jornadas: “Logistica e Infraestructuras: oportunidades para el Oeste de la Península Ibérica”.

Merece la pena que recordemos alguna de las conclusiones que se sacaron de aquellas interesantísimas jornadas:

D. Antonio J. Campesino, Catedrático de Análisis Urbano de la UEX. Señaló: “las Plataformas Logísticas modernas han superado con crees los conceptos tradicionales de áreas de almacenaje y descarga de mercancías y se han transformado en grandes Polos de desarrollo para la zona donde se instalan”, y que: “A la vista del incremento potencial de intercambios entre el norte de África y Europa, es necesario plantear una estrategia del oeste de la Península en la que se incluyan: la recuperación del tren “Ruta de la Plata” para el transporte de mercancías, y la creación de un “Corredor Multirregional”, jalonado de Centros Logísticos en forma de rosario”, añadió que :“El PEIT español no contempla nada para el oeste de España en el horizonte de 2020, todo en dicho plan converge por Madrid”, y terminaba proponiendo que: “El PEIT Extremeño, que actualmente esta en fase de redacción, deberá contemplar las necesidades del corredor “Ruta de la Plata”. D. Jorge Manuel Barbosa, Catedrático de la Universidad de Lisboa. Planteó que la Península Ibérica se ha organizado históricamente con sus cuatro cornisas marítimas, mas un centro alrededor de Madrid, y proponía que, además de articular la comunicación ferroviaria con el puerto de Sines, se potenciaran: “Las conexiones entre Portugal y Extremadura se verán potenciadas con las autovías Portalegre - Valencia de Alcántara y Castelo Branco-Coria. D. Antonio Ruiz, Consejero de SOFIEX. Presentó los proyectos industriales multifuncionales, llamados Espacios Mérida y Navalmoral, aprovechando el trazado de la línea de Alta Velocidad. Doña Cristina Álvarez, Directora de la Sociedad Gestora de Enclaves Logísticos de Castilla y León (CYLOG). Presentó su sociedad como: “una organización creada para la coordinación y potenciación de la logística en toda la comunidad”. La red de Centros CYLOG está formada por un total de 14 centros. “Todos los centros de la Red CYLOG están intercomunicados entre si garantizando la rapidez y fiabilidad de las transmisiones telemáticas. La Red CYLOG se vende como un conjunto y tiene acuerdos con los principales puertos de la Península Ibérica”. Y propuso que: “La asociación CYLOG esta interesada en trabajar conjuntamente con la Comunidad extremeña en la potenciación del corredor “Ruta de la Plata”. D. Juan Carlos Merchán Rodríguez, Director de Logística de Renault -España.

Indicó que: “El Consorcio Renault-Nissan ,tiene previsto iniciar la producción en su nueva planta situada en la ciudad de Tánger, con una producción inicial de 200.000 vehículos/año, derivado del modelo Logan y unas estimaciones de 400.000 vehículos/año de ambas marcas en el 2012”, y que “; supondrá una mayor exportación de motores, cajas de velocidades y piezas de chapa y un incremento en la importación de piezas de bajo coste provenientes de las empresas auxiliares de la fabrica de Tánger, que ayudarán a hacer mas competitivas las plantas españolas”, y que: “Teniendo en cuenta de los costos de los combustibles, las opciones con mas probabilidades son las intermodales, combinando tren y barco; será, por tanto, imprescindible la comunicación por ferrocarril del corredor Norte-Sur por la Ruta de la Plata, si Extremadura quiere beneficiarse de las oportunidades que generará este importante Proyecto”.

Conclusiones

A la vista de todas estas intervenciones se extrajeron las conclusiones siguientes: Los intercambios entre el Norte de África (Marruecos) y Europa van a incrementarse en el futuro, un buen ejemplo es el proyecto Renault España-Tanger. Estos flujos de mercancías pueden vehiculares a través del corredor oeste de la “Ruta de la Plata”, siempre que se potencien los servicios logísticos en este corredor. Es imprescindible la reapertura de la comunicación por ferrocarril por este corredor, para ello se necesitará la actuación coordinada de las tres Comunidades por los que discurre; Castilla-León, Extremadura y Andalucía. Es importante que a los Centros Logísticos previstos en; Badajoz, Mérida y Navalmoral, situados todos en el Eje Lisboa-Madrid, vengan a unirse otros que se sitúen en el corredor Oeste (Zafra, Cáceres, Plasencia), proyectando así una Red de Centros Logísticos en Extremadura, que aprovechando la experiencia de CYLOG pudiera junto con ellos, crear una Malla de Logística en el oeste de España. La mejora en las comunicaciones con Portugal, enlazando con su Red de comunicaciones, facilitará que el flujo de mercancías de Portugal transite por Extremadura, reforzando la utilización del Corredor Oeste.

Desgraciadamente vemos ahora, casi veinte años después, que la mayor parte de las conclusiones de aquellas Jornadas siguen sin haberse realizado, y esa incardinación de Extremadura en su espacio natural como Centro del Oeste Peninsular sigue sin asumirse. Cada Comunidad de este Oeste olvidado sigue haciendo la guerra por su cuenta para ver como se conecta con Madrid, para que esta, con su inexorable fuerza centrípeta, siga absorbiéndonos recursos y población.

El Periódico Extremadura

Mientras que el Levante lo tiene claro, y, Cataluña y el País Vasco, hacen la guerra por su cuenta, el Oeste se sigue despoblando y envejeciendo. Como en la obra de Samuel Beckett estamos “esperando a Godot”, como decíamos ayer.

Marcelo Muriel es Ingeniero Industrial.